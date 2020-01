Fortuna wint voor de derde keer de Europa Cup korfbal

De korfballers van Fortuna/Delta Logistiek hebben zaterdag voor de derde keer in de geschiedenis de Europa Cup gewonnen. In Boedapest was de Delftse formatie met 34-18 veel te sterk voor het Belgische Kwik.

Fortuna nam met de zege de Europa Cup over van Top/SolarCompleet uit Sassenheim, de winnaar van de voorgaande drie edities. Fortuna won zelf de Europa Cup eerder al in 2004 en 2005 en dit jaar kwam de eindzege in Hongarije geen moment in gevaar. De Belgische kampioen kon geen moment bijblijven bij de Delftse formatie. Fortuna schoot uit de startblokken en nam al snel een 11-1 voorsprong. Bij rust stond het al 16-6 voor de ploeg van trainers Ard Korporaal en Damien Folkerts, waarna de zege geen moment in gevaar kwam.

Fortuna bereikte de finale met overmacht. In de poulefase was de ploeg uit Delft veel te sterk voor KC Barcelona (Spanje), Ceske Budejovice (Tsjechië) en Benfica (Portugal). In de halve finale werd het Duitse Pegasus met 22-8 ook eenvoudig verslagen. Nik van der Steen werd in de finale topscorer met negen treffers voor de regerend landskampioen.

Contractverlenging

Het is voor Fortuna de tweede hoofdprijs onder leiding van trainers Ard Korporaal en Damien Folkerts, nadat de ploeg eerder dit jaar al het landskampioenschap in de zaal veroverde. Op de dag van de finale van de Europa Cup maakte het duo bekend hun contract met de korfbalvereniging met drie jaar te verlengen. 'Er zit nog veel rek in de groep', legt Folkerts uit. 'We hebben de bovenkant nog niet bereikt, wel door kampioen te worden, maar niet met de spelersgroep. Die progressie willen we nog boeken. Technisch, maar ook met de individuele ontwikkeling van de spelers.'

