Vertrekkende baas Belastingdienst nieuwe topambtenaar gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag moest sinds maart op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris, nadat Peter Hennephof afscheid nam. Hij kon er naar eigen zeggen 'zijn ei niet kwijt' en vertrok daarom al na 1,5 jaar. Zijn vertrek ging op 1 juni in. Dineke ten Hoorn Boer is sindsdien waarnemend gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, die bestaat uit zo'n 8.700 medewerkers, zo staat in de vacature te lezen. In de vacature stond dat de gemeente op zoek was naar 'een vernieuwende manager', die 'gezaghebbend kan opereren en een verbinder bij uitstek is'. Deze persoon moet ook 'charisma' hebben en 'de organisatie op inspirerende wijze meenemen in de nieuwe ontwikkelingen en de rol van de overheid'.

Toeslagenaffaire

Uijlenbroek (54) is pas sinds 2017 directeur-generaal Belastingdienst op het ministerie. Volgens diverse media wankelde de positie van Uijlenbroek door de manier waarop hij met de toeslagenaffaire omging. In reactie op de toeslagenaffaire wil het ministerie van Financiën de afdeling Toeslagen anders gaan inrichten. In de affaire werden mogelijk duizenden ouders gedupeerd omdat hun toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig werden stopgezet. Ze werden ten onrechte aangemerkt als fraudeur, waardoor zij tienduizenden euro's aan ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Medio december besloot staatssecretaris Menno Snel van Financiën op te stappen. Minister Wopke Hoekstra is sindsdien verantwoordelijk voor het dossier.

Eerder op de dag meldde de NOS al dat Haagse bronnen zeiden dat Uijlenbroek een nieuwe baan zou krijgen als gemeentesecretaris in Den Haag. RTL meldt dat de positie van Uijlenbroek 'wankelde vanwege de gebrekkige omgang met de affaire'. Het ministerie van Financiën wil niet ingaan op het vertrek.

SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos willen debat

De SP-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft een debat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving. 'Den Haag als opvangplek voor falende topambtenaren, terwijl we als stad al onder vergrootglas liggen? Actualiteitendebat aangevraagd', twittert SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageert: 'Duizenden gezinnen tot de rand van de afgrond brengen en dan doodleuk naar Den Haag komen? Dacht ‘t niet! Het is niet de bedoeling dat het IJspaleis het afvoerputje wordt voor lieden die aan het Binnenhof een spoor van ellende achter zich gelaten hebben.' Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een debat.

