ADO Den Haag haalt Belgische vleugelverdediger Laurens de Bock

De Bock heeft lang in zijn geboorteland gevoetbald. Nadat hij bij KSC Lokeren de jeugd had doorlopen, maakte hij daar in 2009 zijn debuut in het eerste elftal. Hij groeide daar uit tot vaste waarde. Begin januari 2013 maakte De Bock de overstap naar Club Brugge, waar hij ook een aantal seizoenen basisspeler was en samen met Lex Immers speelde. Twee jaar geleden ging de verdediger zijn eerste buitenlandse avontuur bij Leeds United aan.

Belgische journalisten omschrijven De Bock als 'een offensief ingestelde linksback die voorbestemd was voor de Belgische nationale ploeg. Doordat hij een hobbelige weg heeft afgelegd, heeft hij niet het maximale uit zijn talent gehaald'.

Jordan Spence

Tijdens het trainingskamp van ADO Den Haag in Zuid-Spanje was Jordan Spence op proef, ook een verdediger. Of hij komend half jaar voor ADO uit gaat komen, is nog niet bekend. Wel zei trainer Alan Pardew afgelopen week tegen Omroep West dat hij goede dingen heeft laten zien.

