Tim Coronel geniet van Dakar Rally in Saudi-Arabië: 'Zo blij dat ze deze kant op zijn gegaan'

Beide broers moeten het met hun zelfgebouwde auto opnemen tegen topcoureurs die de beschikking hebben over een fabrieksauto. Tim Coronel is blij dat het werk van het afgelopen jaar zich nu uitbetaalt. 'We zijn in maart al begonnen met het bouwen van de auto. Dan is het wel heel lekker om de rustdag te halen zonder problemen. Alles verloopt precies zoals gepland.'

De twee autocoureurs hebben dan ook alle tijd om te genieten van de race. 'We hebben zoveel lol samen onderweg, maar wat een mooi land is dit ook. Elke honderd kilometer komen we in een nieuw gebied. We zitten echt met verbazing in de auto te kijken naar wat we allemaal tegenkomen. Met de rustdag zitten we in de hoofdstad Jeddah. Het is niet normaal hoeveel geld er hier is. Ik snap het wel, want het spuit letterlijk uit de grond, maar ik had het niet verwacht. Je ziet zoveel Amerikaanse invloeden.'

Niemandsland

Tim Coronel kijkt dan ook al uit naar wat nog komen gaat. 'We zijn in het noorden van Saudi-Arabië begonnen en rijden naar het zuiden. We hebben al wel wat woestijngebieden gehad, maar de echte woestijn moet nog komen. Dan komen we voor het eerst in niemandsland terecht, waar echt helemaal niets is. Ik ben zo benieuwd naar waar we nog terecht gaan komen.'

De Coronel-broers in actie in de woestijn. | Foto: Tim Coronel

Met het oog op de veiligheid is de hoofdstad van Senegal al sinds 2009 niet meer het eindpunt van de race. De afgelopen tien jaar werd de race in Zuid-Amerika gereden, maar dit jaar heeft de organisatie voor het eerst voor Azië gekozen. 'Ik heb de race nog in Afrika gereden', vertelt Coronel. 'Maar ik ben blij dat ze nu naar Saudi-Arabië zijn gegaan, want wat een fantastisch land is dit.'

'Ongeveer wereldkampioen'

Het duo de laatste week van de rally niet alleen genieten, maar hebben ook nog sportieve ambities. 'Het eerste doel is om de race uit te rijden, want de prijzen worden pas aan de finish verdeeld. Maar het einddoel is om in de top twintig te eindigen. Als het ons lukt om tussen al die fabrieksteams in de top twintig te finishen, dan zijn we ongeveer wereldkampioen.'

Foto: Tim Coronel

Ook het andere Dakar-team uit de regio zit op de rustdag nog steeds in de wedstrijd. Het Firemen Dakar Team onder leiding van Richard de Groot uit Noordwijkerhout staat bij de trucks halverwege op de vijftiende plaats. 'Mijn doelstelling is om de truck naar de finish te brengen.'

