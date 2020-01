ADO Den Haag gaat niet meer verder met Pawel Cibicki

De huurovereenkomst van ADO Den Haag met Pawel Cibicki is ontbonden. De Zweed met Poolse roots vertrekt per direct bij de ADO. De aanvaller werd het afgelopen half jaar gehuurd van Leeds United.

Tijdens zijn half jaar in dienst van ADO kwam Cibicki tot drie wedstrijden in de eredivisie en één duel in de beker. In de uitwedstrijd tegen FC Emmen eind september had hij een basisplaats.

Sinds die wedstrijd in Drenthe kwam hij niet meer uit voor de residentieclub. Daarom heeft ADO er gekozen om de samenwerking te beëindigen. Eerder speelde Cibicki voor Malmö FF, Jönköpings Södra IF, Leeds United, Molde FK en IF Elfsborg.

