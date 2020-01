Patrick Roest wint EK-goud met baanrecord op 5000 meter

Patrick Roest heeft zaterdagmiddag de titel veroverd op de 5000 meter tijdens de EK afstanden in Thialf. De 24-jarige schaatser uit Lekkerkerk reed in een baanrecord (6.08,92) naar de zege. Sven Kramer was een kleine twee seconden langzamer en werd tweede. De Rus Denis Joeskov pakte het brons.

Het oude baanrecord was met 6.08,96 in handen van Danila Semerikov. De Rus kwam er in een rechtstreeks duel met Roest echter niet aan te pas en werd uiteindelijk vijfde. 'Ik hoop natuurlijk al een tijdje om hier een baanrecord te rijden', zegt Roest na afloop van de wedstrijd. 'Ik wilde er alleen ook niet al mijn zinnen op zetten, omdat het weleens fout is gegaan. Dit was gewoon een hele mooie rit en ik dacht: nu moet ik er voor gaan.'

Roest is dit seizoen nog ongeslagen op de 5000 meter. Hij won eerder al twee wereldbekerwedstrijden en hij was ook de beste tijdens de wereldbekerkwalificatie en de NK afstanden, bij in Thialf. 'Ik weet dat ik hier als één van de favorieten aan de start stond, omdat ik tot nu toe alle vijf kilometers die seizoen heb gewonnen', aldus de Lekkerkerker. 'Dat geeft wel een hoop druk en dat maakt het ook weer extra mooi als je hem dan weet te winnen.'

Goud voor Esmee Visser

Ook Esmee Visser kreeg het voor elkaar om in Thialf naar het EK-goud te schaatsen. De schaatsster die lid is van IJsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden prolongeerde haar Europese titel op de 3000 meter. Ze reed met 3.59,15 de beste tijd.

Visser reed voor de tweede keer in haar loopbaan onder de vier minuten. Haar persoonlijke record van 3.54,02 reed ze vorige winter op hoogte in de Verenigde Staten. 'Deze EK afstanden aren voor mij geen piekmoment. Het was een tussenstation op weg naar de WK afstanden komende maand in Salt Lake City. Daardoor zat er voor mij ook minder druk op. Ik reed mijn race zoals ik wel vaker op de training laat zien. Die ontspanning heb ik kennelijk nodig om een toptijd neer te zetten', aldus de schaatsster.