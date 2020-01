Alphen aan den Rijn en Leiden in de race voor titel Beste Binnenstad 2020

Het doel van de verkiezing van Platform Binnenstadsmanagement is de samenwerking tussen de partijen in de binnenstad te vergroten en te versterken. Tijdens de verkiezing is er een prijs te winnen in twee categorieën: Grote Binnensteden, waar Leiden voor genomineerd is, en Middelgrote Binnensteden, waarin Alphen aan den Rijn voor de titel zal strijden.

In beide categorieën doen tien steden mee om de prijs. Op 9 maart worden de twee finalisten per categorie gekozen. Half mei worden de winnaar bekendgemaakt.

Alphen en Leiden

De afgelopen jaren is Alphen aan den Rijn druk bezig geweest met het vernieuwen van de binnenstad. Die klus is nog niet klaar, dus kan de binnenstad het best beschreven worden als werk in uitvoering, maar daar kijkt de echte Alphenaar doorheen. De inwoners worden vooral enthousiast van de horeca, de terrasjes en het opknappen van het Thorbeckeplein.

De Leidse binnenstad staat bekend om het historische centrum. Wel heeft de Sleutelstad te kampen met veel leegstand van winkels, met name in de Haarlemmerstraat. Toch vinden de Leidenaren de nominatie meer dan terecht. Ze geven aan de winkelleegstand jammer te vinden, maar zijn positief over de uitgaansgelegenheden, parkeergelegenheden en de compactheid van de binnenstad.

LEES OOK: Centrum Leiden moet gedeeltelijk autovrij worden