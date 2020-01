Shurgard laat gedupeerden voorlopig niet bij hun verbrande spullen

De brand legde meerdere bedrijven in de as | Foto: Omroep West

Gedupeerden van de brand bij het self-storage center van Shurgard in Zoetermeer mogen voorlopig nog niet bij hun spullen. Het bedrijf laat weten dat nog niet al het vrijgekomen asbest is opgeruimd en dat in overleg met de gemeente Zoetermeer en de veiligheidsdiensten besloten is de locatie daarom nog niet open te stellen voor gedupeerden.

De brand op Nieuwjaarsdag begon bij het pand ernaast, maar sloeg snel over naar Shurgard en legde ook dit bedrijf volledig in de as. Ongeveer negenhonderd units werden verwoest. Het onderzoek ter plaatse is afgerond door de brandweer, waarna de gemeente Zoetermeer het gebied vrijgaf aan Shurgard. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, dat wordt nog steeds onderzocht.

De bezitters van de negenhonderd boxen willen nu graag zelf op de plek van hun opslagruimte kijken in de hoop dat er toch nog spullen de brand hebben overleefd. 'Op bepaalde delen van het terrein is zeker nog wel wat te vinden', gaf schade-expert Jeroen Bolier namens driehonderd gedupeerden aan. 'Er liggen spullen met grote emotionele waarde, dan is het belangrijk voor mensen om afscheid te kunnen nemen.'

Samenspraak

Shurgard gaat deze gedupeerden echter voorlopig nog geen toestemming geven het gebied van de brand te betreden. 'Het gebouw bevatte asbest, die helaas door de verwoestende brand en de instorting van het gebouw vrijgekomen is. Hierdoor is asbestvervuiling over het hele terrein ontstaan. In opdracht van de gemeente Zoetermeer en de omgevingsdienst Haaglanden zal Shurgard de ruimte veilig maken door het vervuilde puin zo snel mogelijk weg te ruimen. In samenspraak met lokale overheden en de veiligheidsdiensten is besloten dat de locatie tijdens dit proces niet opengesteld mag worden,' zo geeft Shurgard als verklaring.

Shurgard kon nog niet zeggen hoe groot het gedeelte is dat vervuild is en of gedupeerden na het verwijderen van het asbest wel kunnen zoeken naar bezittingen die de brand hebben overleefd.

Termijn verlengd

Wel maakte het bedrijf bekend dat het de termijn om schadeclaims in te dienen heeft verlengd. Normaal moeten deze claims binnen zeven dagen worden ingediend, maar Shurgard verlengt deze termijn in overleg met de verzekeringsmaatschappijen tot negentig dagen. 'We doen er alles aan om onze klanten de beste nazorg te bieden. We helpen hen bij het indienen van schadeclaims bij hun verzekeringsmaatschappij als ze dit wensen', aldus CEO Marc Oursin. Alle gedupeerden zouden inmiddels persoonlijk door het bedrijf zijn benaderd.

LEES OOK: Inboedel kwijt door brand in opslagboxen: 'Mijn trouwjurk ligt er ook in'