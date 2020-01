Welke vrouwen maken het verschil? Leiden stelt top 50 samen

Een van de initiatiefnemers van de Leidse Top 50 is Jenny Bruin. Zij ziet al lange tijd de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met lede ogen aan. 'Uit meerdere onderzoeken blijkt keer op keer dat Nederland het - zeker Europees gezien- een stuk slechter doet dan andere landen op het gebied van vrouwenrechten. Dat wist ik ook niet. Ik dacht: Nederland zit altijd in de top van alle lijstjes qua gelukkig zijn en alles, maar qua vrouwenrechten loopt Nederland echt zwaar achter.'

Kortom, een mooie aanleiding voor Bruin en consorten om met de Leidse Top 50 te komen. Een lijst met vrouwen die in 2019 iets betekend hebben voor de stad Leiden. De vrouwen zijn in tien categorieën verdeeld. 'We hebben zorg, we hebben onderwijs, we hebben de overheid. Het gaat erom om die vrouwen een podium te geven, een stuk zichtbaarheid en waardering', aldus Jenny Bruin.

Aanrandingen in Leiden

Inmiddels zijn er al ruim honderd nominaties binnen. 'Als je de nominaties leest, dan is dat hartverwarmend', zegt Bruin. 'Het kan iemand zijn die binnen haar vereniging echt het verschil heeft gemaakt, in de lokale politiek, het kan een ondernemer zijn die iets nieuws heeft opgezet. Het is heel breed'. Uiteindelijk bepaalt een commissie van wijze vrouwen welke vrouwen daadwerkelijk in de Leidse Top 50 komen. Dat gebeurt op basis van de motivatie van de indieners. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de Top 50 gepubliceerd en ook overhandigd aan één van de wethouders van Leiden.

Een vragenrondje in de Leidse straten wijst uit dat de aangesproken Leidenaren, mannen en vrouwen, wel te porren zijn voor de Top 50. 'Ik denk dat het een goed idee is, omdat er in Leiden best wel wat vrouwen zijn die misschien niet heel zichtbaar zijn, maar wel goede dingen doen', zegt een jongedame. Zelfs zou zij de meisjes willen nomineren die vorig jaar in Leiden zijn aangerand en aangifte hebben gedaan. 'Ik denk dat dat heel dapper is en helemaal niet makkelijk'.

Meer vrouwen aan de top

Een jongeman juicht het idee van de Top 50 ook toe, omdat hij vindt dat er meer vrouwen aan de top moeten komen. Hij is groot bewonderaar van wetenschapsjournaliste Ionica Smeets uit Leiden en zou haar wel willen voordragen. 'Ik vind het een goede zet dat zij de wetenschap meer naar de mensen probeert te krijgen'. En ook een Engelse student die in Leiden woont, vindt het een sympathiek initiatief en zou Corinne Hofman nomineren, de Leidse archeologe.

