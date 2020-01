ADO Den Haag haalt opnieuw speler uit Engeland

Bij de nummer twee van Engeland speelt Thomas in het Onder 23-team. Daar is de Welshman aanvoerder en speelt hij vooral als rechtsbuiten. In een aantal duels werd hij door zijn coach ook centraal op het middenveld geposteerd. Dit seizoen scoorde Thomas in veertien competitiewedstrijden vier keer en gaf hij ook vier assists.

Vorig seizoen werd Thomas door Leicester verhuurd aan Scunthorpe United, uitkomend in de Football League Two, het vierde niveau van Engeland. Voor het nationale elftal van Wales is hij tot nu toe drie keer in actie gekomen.

LEES OOK: Alan Pardew sleutelt aan vechtmachine en start race naar veilige haven met ADO