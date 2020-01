Jutta Leerdam wint EK-goud op 1000 meter, ook gouden ploegenachtervolgingen

De tijd was een persoonlijk record voor de 21-jarige schaatsster en bovendien was het de tweede tijd ooit gemeten op de 1000 meter in Thialf. De Russin Daria Katsjanova pakte zilver met 1.13,90, eveneens een persoonlijke toptijd. Haar landgenote Jekaterina Sjichova, de titelhoudster op dit onderdeel, behaalde brons met 1.14,48.

Eerder dit weekend meldde Leerdam zich af voor de 500 meter omdat ze nog teveel last had van een lichte blessure aan haar lies. 'Ik had niet de ideale voorbereiding, maar ik wilde hier zo graag laten zien wat ik in me had', zegt Leerdam na afloop van de race. 'Ik wist dat er veel inzat en ik denk dat ik dat wel aardig heb laten zien.'

Ook gouden ploegenachtervolgingen

De Nederlandse mannen en vrouwen van de ploegenachtervolging behaalden zondag eveneens goud. Namens de vrouwen kwam de in Ter Aar geboren Melissa Wijfje in actie, samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Met een tijd van 2.57,98 prolongeerden ze hun Europese titel. Het zilver was voor tegenstander Rusland (2.59,04) en het brons ging naar Wit-Rusland (3.05,50).

Het lukte de mannen ook om hun Europese titel te prolongeren op de ploegenachtervolging. De Lekkerkerkse Patrick Roest, die zaterdag won op de 5000 meter, schaatste samen met Sven Kramer en Marcel Bosker in 3.40,63 naar het goud. Rusland pakte zilver met een tijd van 3.42,48. Het brons was voor olympisch kampioen Noorwegen (3.43,39).