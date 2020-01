Frustratie onder marktkooplui Haagse Markt: nog geen korting, wél huurverhoging

Ondernemers met een kraam op de Haagse Markt zijn boos. De gemeente heeft ze maanden geleden een verlaging van de huur van een kraam beloofd, maar daar zitten ze nog steeds op te wachten. Wanneer die huurverlaging komt, weten ze niet. En dat terwijl ze tot hun grote verbazing vanaf begin dit jaar wel meer moeten gaan betalen. 'We waren al teleurgesteld, maar nu krijgen we er nog een schepje bovenop', zegt Geoffrey Franse, marktkoopman en bestuurslid bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

Bij Franse en zijn collega's viel eerder dit jaar een brief van de gemeente op de mat. 'Daarin stond dat er per 1 januari 2020 een huurverhoging inging van 2,6 procent voor de kramen en een verhoging van 3,3 procent van het marktgeld', vertelt Franse. Hij en zijn collega's zijn allesbehalve blij met het bericht. 'We hebben door de voormalig wethouder een korting beloofd gekregen van tien procent en vervolgens krijgen we een brief waarin een verhoging wordt aangekondigd.'

Die belofte deed voormalig wethouder Richard de Mos in september vorig jaar. Marktkooplieden zouden vanaf 2020 een korting van tien procent krijgen op de huidige huurprijs van hun kraam. En die korting zou voor vijf jaar gelden. Ook zouden de markttarieven opnieuw berekend worden en zo nodig naar beneden worden bijgesteld.

'Tien procent korting niet van de baan'

De belofte volgde na een rapport van De Haagse Rekenkamer. Uit onderzoek van de Rekenkamer bleek dat de gemeente jarenlang onterecht kosten in rekening bracht bij de ondernemers, bijvoorbeeld door handhaving en juridische zaken. In totaal ging het om maar liefst ruim een half miljoen euro per jaar. Om dat te compenseren is dus een korting beloofd die per 2020 in zou gaan.

Maar in plaats daarvan begonnen de ondernemers het nieuwe jaar met een huurverhoging. Een gevolg van indexering, laat de woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) weten. 'De verhoging heeft niets te maken met de beloofde korting. Dat voorstel staat nog steeds en inmiddels is bekend dat er een spoedverzoek is ingediend om het op 30 januari te bespreken in de commissie.'

Onrust

Hilbert Bredemeijer is de opvolger van Richard de Mos, initiatiefnemer van het kort i ngsvoorstel. De Mos stapte in oktober vorig jaar op als wethouder vanwege het corruptieonderzoek dat naar hem loopt. 'Door alle onrust in het stadhuis afgelopen maanden zijn we er niet aan toe gekomen het voorstel eerder te bespreken. Wanneer we dat wel gaan doen, kan ik niet zeggen. Het onderwerp staat in elk geval hoog bij ons op de agenda', aldus de woordvoerder.

Maar daar heeft Franse geen boodschap aan. 'Ze gaan gewoon op dezelfde voet verder, ondanks de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer.' Volgens hem is het nog maar de vraag of die tien procent korting er alsnog komt. 'De wethouder is weg en er wordt niet met ons over gesproken.'

'We waren op de goede weg'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de partij van Richard de Mos, eist dat de gemeente alsnog haar beloftes nakomt: 'Het nieuwe college schrapt al deze mooie plannen over de rug van de marktondernemers', zegt raadslid Jelle Meinesz. 'Wij waren op de goede weg met het oplossen van de problemen op de Haagse Markt, maar het lijkt wel of het zittende college deze hardwerkende ondernemers totaal niet serieus neemt.'

LEES OOK: ANALYSE: Wethouder De Mos zit klem op Haagse Markt