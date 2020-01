Sterrenrestaurants houden Michelinster, geen nieuwkomers

De vijf restaurants in de regio met een Michelinster zijn De Moerbei in Warmond, Calla's in Den Haag, Latour in Noordwijk, Niven in Rijswijk en Aan de Zweth in Schipluiden. Deze restaurants hebben al jaren een Michelin-ster en daar is ook in 2020 geen verandering in gekomen. Verschillende restaurants uit de omgeving werden genoemd als potentiële ontvanger van een Michelinster, maar de organisatie maakte maandag acht nieuwe restaurants bekend en hier zaten geen bedrijven in de regio bij.

Van de vijf restaurants met een Michelinster is Calla's het langst de bezitter van de prestigieuze onderscheiding, want het restaurant kreeg in 2002 voor het eerst een ster. Voor Aan de Zweth in Schipluiden is het het de vijfde keer dat het een Michelinster heeft gekregen. Eigenaar Anjeta Peters van Aan de Zweth is blij met de onderscheiding. 'Het is elk jaar weer een opluchting als je hoort dat je ster mag houden.'

Bestekjes

De Michelinsterren staan in de jaarlijkse gids van beste restaurants die de bandenfabrikant uitgeeft. In de gids worden de restaurants in verschillende categorieën ingedeeld. Deze worden aangeduid met bestekjes in de gids. Een bestekje betekent dat het een eenvoudig restaurant is, terwijl een restaurant met vijf bestekjes zeer luxueus is. De Michelinsterren worden uitgedeeld aan restaurants in alle categorieën, want de eis van het Franse bedrijf is dat een restaurant met een ster de beste in zijn categorie is. Hierdoor is een restaurant met een Michelinster niet per definitie duur, want het moet uitzonderlijk in zijn eigen categorie zijn.

Een restaurant met twee sterren is een teken dat er een verfijnde keuken is die een omweg waard is. De hoogste bekroning is een derde ster. Die beoordeling krijgen alleen uitzonderlijke restaurants die een hele reis waard zijn. In Nederland zijn er nog maar twee restaurants met de maximale onderscheiding, De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen.

Studio Haagsche Bluf

Anjeta Peters van Aan de Zweth is maandagavond om 18.00 uur te gast in Studio Haagsche Bluf op Radio West, waarin zij onder meer vertelt hoe Aan de Zweth hun signatuurgerecht De Noordzeekrab bereidt.

