Mariniers oefenen in Voorburg: 'Lege ruimte, lege ruimte! Clear!'

Mariniers in actie tijdens oefening in Voorburg

Meer dan tachtig mariniers bestormden maandagmiddag een leegstaand kantoorpand in Voorburg. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden, dus de mariniers konden - samen met de brandweer - alvast wat sloopwerk doen. De operatie is onderdeel van de slotoefening van lichting 19-2 van het Korps Mariniers, die nog duurt tot en met vrijdag.

'Alpha wil ik hier hebben!', roept een marinier in gevechtstenue met geweer. Wild gebarend zet hij zijn collega's op een rijtje. De mariniers knielen en wachten op wat komen gaat. Even verderop worden instructies gegeven. 'Wij zorgen voor de beveiliging en jullie gaan daar naar binnen, direct rechtsaf. De brandweer zorgt dat de deur opengaat.' Twee soldaten lopen met het geweer in de aanslag in schiethouding half gehurkt naar de deur, de collega's volgen. De brandweer pakt binnen een cirkelzaag en leeft zich uit op een gebarricadeerde muur. De militairen kijken toe.

Dat brandweermannen en vrouwen een deur open zagen voor militairen tijdens een missie is wat ongebruikelijk. Meestal opereren de zeesoldaten in een omgeving waar de brandweer niet komt opdagen als je ze belt. Maar dit is dan ook een speciale oefening, zegt luitenant Maurits Harkema van het Korps Mariniers: 'De jongens hebben dertig weken opleiding gehad en dit is de eindoefening waarin alles wat ze geleerd hebben terugkomt. We kunnen gebruik maken van oefenfaciliteiten van Defensie, maar hier staat een kantoorpand leeg en we willen ze ook een ervaring geven die ze nooit meer vergeten.'

Roep wat je ziet! Lege ruimte, lege ruimte! Clear!

Dat lijkt aardig gelukt. Tientallen mariniers rennen trappen op en af, schieten op 'de vijand' en bevrijden en passant nog een groep gijzelaars. Dat zijn schoolkinderen. Harkema: 'We kregen de vraag van een school of kinderen niet een keer een kijkje in de keuken konden nemen. En dat kan zo ook.' De scholieren hebben wel oordoppen gekregen, omdat de knallen van de schoten keihard galmen in de lege ruimtes.

Brandweer doet dit normaal niet

Voor de brandweer is het ook een enorme ervaring, want wanneer zaag je een deur open, terwijl er tientallen zwaarbewapende militairen meekijken? 'Nooit', zegt Corné Rijkers van de brandweer in Leidschendam-Voorburg. 'Ik denk dat dit echt een oefenscenario is. Als dit daadwerkelijk zou gebeuren, zijn wij niet in beeld. Daar hebben we dan speciale teams voor.' Binnen zet een collega zijn kettingzaag in een branddeur. De deur begeeft het uiteindelijk, maar de zaag houdt er ook mee op. De militairen trekken verder het pand in.

Even verderop staan enkele gangen en kamers volledig onder de rook. De brandweer komt er weer bij met ademlucht om de boel schoon te blazen. Weer worden door de mariniers in opleiding kamers en toiletten gecontroleerd op 'de vijand', weer zijn er schotenwisselingen en na een dikke twee uur loopt iedereen naar buiten. Nog wel het commando: 'Iedereen naar buiten en ruim alles op. Alles, dus ook de hulzen.'

Even eten

De mariniers beveiligen een parkeerterrein buiten het pand en gaan dan even eten. 'De eindoefening duurt nog tot en met vrijdag. We hebben nu 'intel' dus informatie gekregen, die gaan we analyseren en dan hopen we dichterbij de 'high value target' te komen', zegt luitenant Harkema. Hij is tevreden over zijn groep.

'Hopelijk hebben we de target voor vrijdag en dan komt het mooiste van alles. Dan marcheren we 25 kilometer in volledige bepakking naar de kazerne en worden we 'ingeklapt' door collega's, vrienden en familie. Iedereen krijgt dan deze felbegeerde baret en dan hoor je erbij, dan ben je marinier.' Harkema legt zijn hand even op zijn eigen zwarte baret en draait zich dan om naar 'zijn mannen'. Ze moeten nog een paar dagen.