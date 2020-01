LPL-wethouder Leiderdorp: 'Je zegt je baan niet op om drie maanden later weer op straat te staan'

Ze is niet de kortst zittende wethouder van Nederland, maar het scheelt niet veel: Martine de Bas gaf een leuke baan op om wethouder te worden voor de Lokale Partij Leiderdorp. Ze volgde Angelique Beekhuizen op die na een geschil met haar eigen partij de eer aan zichzelf hield en opstapte. Maar het liep anders voor De Bas dan ze had gedacht. Amper twee weken na haar aantreden in november trekt haar eigen LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg geheel onverwacht de stekker uit de coalitie. Hij heeft geen vertrouwen meer in het CDA en de VVD. En het college valt uiteindelijk over de maximum snelheid op de ringweg rond Leiderdorp.

Op haar laatste werkdag als demissionair wethouder, blikt De Bas terug. Want haar partij, de LPL, keert niet terug in het college. 'Dit is mijn laatste werkdag en vanavond neem ik afscheid van de gemeenteraad.'

De aanleiding voor haar vertrek is een flinke crisis in de Leiderdorpse politiek, waar ze zelf als wethouder part noch deel aan had. Er vielen harde woorden in de gemeenteraad richting haar fractievoorzitter Hugo Langenberg, die zonder overleg met coalitiegenoten VVD en CDA de coalitie opblies. In die chaos bleef Martine de Bas op dat moment als enige wethouder over. En ook zij wist niet dat LPL-fractievoorzitter Langenberg het vertrouwen in de coalitie zou opzeggen.

Verbijstering

'Ik was behoorlijk verbijsterd', zegt De Bas nu. 'Ik was net tien dagen ervoor beëdigd als wethouder, het was mijn eerste gemeenteraad en dan krijg je zoiets. Die had ik niet aan zien komen.' Terug naar haar oude baan, die haar erg beviel, kan ze niet. 'Die is inmiddels naar iemand anders gegaan.'

En ook een terugkeer in het nieuwe college zit er dus niet in, omdat de LPL vervangen is door D66 in de coalitie. Rik van Woudenberg wordt wethouder voor die partij. De andere twee wethouders, Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA) die ook noodgedwongen weg moesten, keren wel terug.

Uithuilen en opnieuw beginnen

De Bas schrijft in haar ontslagbrief aan de gemeenteraad dat ze met verwondering heeft gekeken naar het machtsdenken dat de Leiderdorpse politiek volgens haar kenmerkt. 'Je moet wel een meerderheid hebben om vooruit te kunnen', legt ze uit. 'Maar je moet ook altijd luisteren naar de minderheid en je afvragen waarom die niet meegaat.'

Wat Martine de Bas nu gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. 'Ik denk uithuilen en opnieuw beginnen', lacht ze. Maar achter de lach gaat toch een klein persoonlijk drama schuil, ook al is de politiek een onzeker vak. 'Je gaat natuurlijk nooit een baan opzeggen met de gedachte dat je over drie maanden alweer op straat staat.'

