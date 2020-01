Schone Lucht Akkoord: 'Belangrijk om krachten te bundelen'

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 weliswaar sterk verbeterd, er sterven jaarlijks nog zo'n 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Er valt dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Dat vindt Leo Maat dus ook. 'Het is van belang dat diverse overheden samen optrekken om deze doelstelling te realiseren en maatregelen te monitoren', zegt hij in een gesprek met Omroep West. 'De gemeente Alphen is al diverse projecten gestart om de luchtkwaliteit te verbeteren, waaronder schoner vervoer. Wij stimuleren elektrisch rijden, we zijn bezig met de aanleg van een laadpaalinfrastructuur met 250 extra laadpunten en een aantal snellaadstations.'

Wethouder Leo Maat | Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn probeert het autogebruik sowieso in te perken. Met autodelen bijvoorbeeld. 'Je huurt een auto en maakt er dus alleen gebruik van als je er een nodig hebt. Een schone auto uiteraard. Zo verminder je het autogebruik en maak je mensen bewuster.' Ook de gemeente zelf ontkomt niet aan de nieuwe eisen. 'We zijn ons wagenpark aan het elektrificeren voor een schonere lucht.'

Qua uitstoot zijn er in de gemeente nog wel wat zorgenkindjes, zoals de hefbrug in Boskoop. 'Dat is een knelpunt waar veel auto's vaak moeten wachten voor een open brug. Elektrisch rijden zou dan schelen. Gelukkig wordt dat steeds betaalbaarder.'

'Meer vervoer over water'

Behalve duurzaam vervoer is er ook op andere terreinen veel te winnen, zoals gasloos bouwen, vergroening en duurzame logistiek. 'We zijn een aantal projecten gestart voor vergroening in en rond het centrum van Alphen. Dit jaar is ook de Nationale Boomfeestdag in Alphen, prinses Irene komt langs, en hebben we de handen ineengeslagen met bierbrouwer Heineken voor meer vervoer over water. Dat zou al een hoop schelen voor de luchtkwaliteit', aldus Maat.

Bij de gemeente Delft staat duurzame logistiek en schoner vervoer eveneens hoog op de agenda. Delft voldoet volgens wethouder Stephan Brandligt weliswaar al aan de norm, maar het kan nog beter. 'Goed is niet goed genoeg', zegt Brandligt. 'We willen een milieuzone instellen voor Delft waarbinnen we duurzaam vervoer en duurzame logistiek nog strakker kunnen regelen, om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Denk aan het terugdringen van vrachtverkeer in de binnenstad, tenzij het elektrische vrachtwagens betreft.' Ook scooters moeten eraan geloven; wie niet elektrisch rijdt, krijgt geen vergunning. De dieselauto? Ook die zal op termijn binnen deze milieuzone worden geweerd.

De Delftenaren kunnen niet wachten tot er strengere maatregelen volgen, de luchtvervulling is ze een doorn in het oog. 'Als ik bij mij de ramen heb gezeemd liggen de kozijnen een dag later alweer vol', zegt Sara voor de camera van Omroep West. 'Ik heb er zelf geen last van, maar mijn man wel. Als COPD-patiënt is hij gevoelig voor stoffen in de lucht.' Ook andere Delftenaren klagen over fijnstof, die volgens hen 'zeer vervuilend' en 'ziekmakend' is. 'Er is gewoon te veel verkeer.'

Wethouder Stephan Brandligt | Gemeente Delft

50 miljoen euro

Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op afspraken rondom verbetering van luchtkwaliteit, het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Voor het akkoord is door het Rijk vijftig miljoen euro uitgetrokken. Gemeenten en provincies stellen afzonderlijk aanvullende uitvoeringsplannen op met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.