Haags Dierencentrum: 'Denk goed na voordat je een hondje uit het buitenland haalt'

Het dierenasiel startte ooit aan de Ammunitiehaven en is later naar de Nieuwe Haven verhuisd. Sinds de jaren negentig heeft het asiel een vaste plek in de Lozerlaan in Den Haag. Hier zetten tientallen medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks in voor de dieren in de regio Den Haag.

Dierenasijl Nieuwe Haven Den Haag rond 1955. Foto: Haags Dierencentrum

Uitdagingen van een dierenasiel

Inge Metz, bestuurder van het Haags Dierencentrum, ziet dat de behoefte aan opvang de laatste jaren aan het veranderen is. 'De opvangcentra in de regio zitten bomvol, ik weet soms niet waar ik met onze dieren heen moet.'

Het is dan ook noodzakelijk om als opvangcentra steeds meer activiteiten te organiseren in het kader van voorlichting en educatie. 'Want voordat mensen een hond of kat in huis nemen, moeten ze goed weten waar ze aan beginnen. In de ruim 142 jaar van haar bestaan heeft het Haags Dierencentrum veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van het gedrag en de verzorging van (zwerf)honden en katten in het algemeen. Deze kennis zetten we om in voorlichting en educatie, gericht op publiek en de gemeente. We pakken dit steeds serieuzer aan.'

Knapsel, stafford hond. Foto: Haags Dierencentrum

Trends op hondengebied

Volgens Metz hebben zij ook te maken met zogenaamde 'trends' of 'hozen'. Bijvoorbeeld wanneer een rashond erg populair wordt, zoals dat enkele jaren geleden gebeurde met bijvoorbeeld de stafford. Metz: 'Deze honden zijn vaak een verlengstuk van een ego. Ze zien er stoer uit, waardoor een eigenaar hier graag mee geassocieerd wil worden’.

'Wat we ook zien gebeuren, is dat baasjes hun honden niet goed opvoeden met als gevolg dat de hond gedragsproblemen gaat ontwikkelen', vertelt Metz. 'Dan wordt hij na een tijdje gedumpt en kunnen wij zo'n dier opvoeden of resocialiseren. Wat een goede ontwikkeling is, is dat steeds meer mensen het Haags Dierencentrum weten te vinden wanneer ze advies nodig hebben op het gebied van het gedrag van honden, zo ook in de gemeente Den Haag.'

Import buitenlandse honden

Populair zijn de buitenlandse honden, zoals Metz ze noemt. 'Dat zijn honden die zwerven in landen zoals Roemenië, Bulgarije en Polen maar ook in Griekenland, Spanje en zelfs Chili. Deze honden worden per bus of vliegtuig naar Nederland gehaald. Naast het feit dat dit niet zo duurzaam is en ze nieuwe ziektes meenemen, moet je je ook afvragen of het voor zo'n dier goed is. Loop je jaren zonder bemoeienis van mensen vrij rond, trekken ze je opeens aan een riempje mee de tram in, de winkel in. Zo'n hond weet niet wat 'm overkomt, is dit totaal niet gewend en ervaart enorm veel stress.'

'Dan zie je vervolgens dat er vrij snel weer afstand wordt gedaan, want de hond bijt of gromt. Maar in werkelijkheid is het dier gewoon doodsbang. Daarnaast puilen onze opvangcentra uit en zitten die dieren ook te wachten op een liefdevol thuis. Ik ben niet zo blij met deze ontwikkeling om eerlijk te zijn, ik vind het echt zorgelijk.'