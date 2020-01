Gedupeerden Shurgard-brand bieden elkaar troost op drukke bijeenkomst

De brand legde meerdere bedrijven in de as | Foto: Omroep West

Een kleine 600 mensen hebben maandagavond de bijeenkomst bezocht van Shurgard-gedupeerden. Het ging om zo’n 300 huurders van een opslagbox die bezittingen hebben verloren bij de brand in de nieuwjaarsnacht in de opslagloods in Zoetermeer, vergezeld van aanhang.

Het vuur op 1 januari ontstond in een naastgelegen oud-metaalhandel en sloeg over naar Shurgard, waar zo’n 900 van de 1100 opslagboxen waren verhuurd. De huurders raakten soms hele inboedels of verzamelingen kwijt.

De gedupeerden mogen niet bij de restanten van hun opslagbox komen, omdat er nog asbest in de ruïne van het gebouw ligt, en het instortingsgevaar te groot is. De bijeenkomst van maandagavond was bedoeld om elkaar troost te bieden en eventueel te helpen.

Goed gevoel

'Volgens mij hadden de meeste mensen er wel een goed gevoel bij', zegt Vincent Stittelaar, één van de organisatoren van de avond. Hij verloor onder meer zijn collectie boeken en documenten over Den Haag waarvan hij een museum voor Den Haag als stad van vrede en recht had willen maken.

'Ongeveer tachtig mensen gingen weg na een uur, nadat iemand van slachtofferhulp had gesproken, maar de meesten bleven om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen,' aldus Stittelaar. 'Ook burgemeester Aptroot had een goed verhaal, over zijn zoon die ooit bij een brand alles is kwijtgeraakt. Dan merk je dat hij snapt wat je voelt.'

Urn met as

Ook mede-organisator Justin Warnaar is blij met hoe de avond is verlopen. Warnaar is brandweerman en was tijdens de Nieuwjaarsnacht elders aan het werk. Hij verloor onder meer de urn met de as van zijn vader. 'Voor mij was de avond al geslaagd als er maar één iemand was geweest die er wat aan had, maar volgens mij hebben tientallen er wat aan gehad.'

'Het is ook leedverwerking, zo’n avond. Het is dan wel geen persoon die je kwijt bent, maar wel spullen waar je emotionele waarde aan hecht, en heel wat mensen hebben aan het eind van de avond telefoonnummers uitgewisseld,' aldus Warnaar.

'Shurgard is ook slachtoffer'

Beide mannen zijn bijzonder te spreken tevreden over de medewerking van de gemeente Zoetermeer en Shurgard. 'Het bedrijf heeft de lijst met namen van de huurders gegeven. Wij kenden al die mensen niet, en we hadden Shurgard nodig om iedereen uit te nodigen', vertelt Stittelaar. De directeur van het bedrijf was ook aanwezig. 'Hij deed het heel goed, en we benadrukken ook steeds dat zij ook slachtoffer zijn', zegt Stittelaar.

Hoe het verder moet zullen alle gedupeerden zelf moeten uitwerken met hun verzekeringsmaatschappij. 'Daar was deze avond ook niet voor bedoeld', zo zeggen de organisatoren. 'Geld kan het verlies ook niet verzachten', benadrukken ze. Toch zijn ze allebei een crowdfunding gestart. 'Want ik vrees dat de verzekering niet alles zal vergoeden', aldus Stittelaar.