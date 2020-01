Haagse VVD wil geen totaalverbod op vuurwerk, maar alleen knallers en pijlen in de ban

De Haagse VVD wil geen totaalverbod op vuurwerk in de stad. Daarmee sluit de fractie in de Haagse gemeenteraad zich niet aan bij de pleidooien daartoe van de collega's uit Amsterdam en Rotterdam.

Wel doet de Haagse VVD een beroep op de landelijke politiek om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, zegt fractieleider Frans de Graaf maandagavond na afloop van het wekelijks beraad met raadsleden. Ook doet de partij nog een oproep. 'Het moet duidelijk zijn dat we sommige dingen niet accepteren: vuurwerk gooien naar een hulpverlener, dat is niet normaal. Daarom moeten we ervoor open staan om met de hele stad in gesprek te gaan over hoe de jaarwisseling volgend jaar veiliger en feestelijker plaats kan vinden.'

Na de afgelopen jaarwisseling met opnieuw veel schade en letsel door zwaar vuurwerk en het belagen van hulpverleners, was voor de VVD in Amsterdam en Rotterdam de maat vol. Daarom schaarden de fractie in die steden zich achter een totaalverbod op vuurwerk. 'Grote groepen jongeren denken de straat over te kunnen nemen, met totale veronachtzaming van de veiligheid en bewegingsvrijheid van anderen', stelt de Rotterdamse fractieleider, bijvoorbeeld.

Oude standpunt

'In Den Haag was het oude standpunt van de VVD al dat er een verbod moest komen op knalvuurwerk en pijlen. Dat is hier niet veranderd', aldus De Graaf. Volgens hem heeft de fractie hier mede een standpunt bepaald na overleg met de politie die daarbij zou hebben gemeld dat het overgrote deel van de problemen door dit type vuurwerk ontstaat. 'En we willen de goedwillende Hagenaar die veel plezier beleeft aan siervuurwerk ontzien.'

In de verklaring laat hij ook weten dat Oud en Nieuw voor hem gelijk staat 'aan oliebollen eten, champagne drinken, met vrienden en familie zijn én siervuurwerk afsteken'. Hij noemt dat een 'een mooie traditie' die hij wil 'koesteren'.

Juist daarom is het nodig dat landelijk de regels worden aangepast, vindt de Haagse fractieleider. 'Het lijkt er namelijk op dat er tijdens de jaarwisseling geen feeststemming, maar wetteloosheid heerst: alsof onze wet en regelgeving deze nacht niet geldt, er geen fatsoen en moraal is en alles mag en kan. Ruiten van bushokjes worden opgeblazen, auto's worden in de fik gestoken en hulpverleners worden belaagd. Dat is toch niet normaal.'

Initiatieven ondersteunen

Vandaar het pleidooi om zwaardere vormen van vuurwerk te verbieden, maar om het afsteken van siervuurwerk toe te blijven staan. 'Zowel voor de ouders die om middernacht samen met hun kinderen vuurwerk willen afsteken, als tijdens de georganiseerde vuurwerkshow bij de Hofvijver.'

Daarnaast wil de VVD dat de gemeente initiatieven van bewoners en organisaties om evenementen te organiseren ondersteunt, mét uiteraard een onafhankelijke toets op veiligheid. Op die manier kunnen er volgend jaar ook op een 'veilige en verantwoorde manier' vreugdevuren plaatsvinden, denken de liberalen.

Stevig handhaven

Verder pleit de partij voor het stevig handhaven en het vergroten van de pakkans van mensen die zich misdragen, bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden, het inzetten van handhavers en politie in burger en door daders een gebiedsverbod of huisarrest op te leggen voor de volgende jaarwisseling.

Vorige week werd al duidelijk dat het nog niet honderd procent zeker is of er in Den Haag een totaalverbod komt op het afsteken van vuurwerk. Een flink aantal partijen wil daarover donderdag tijdens de raadsvergadering een debat. Vrijdag bleek dat het kabinet in ieder geval niet komt met een totaalverbod. Het wil wel de verkoop en het afsteken van meer soorten consumentenvuurwerk verbieden. Om welke soorten het precies gaat, is nog niet bekend.

Het kabinet gaat, zo is de verwachting, al volgende maand met voorstellen komen. Het idee is dat het daarbij gaat om een verbod op pijlen en knalvuurwerk, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid twee jaar geleden voorstelde.

