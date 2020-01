Ramkrakers rijden Jumbo binnen

Rond 6.40 uur reed een witte bestelauto de pui van de supermarkt binnen. De schade is groot. Drie mannen vluchtten na de ramkraak weg met een onbekend geldbedrag. De politie kan niet zeggen of het geld afkomstig is uit twee geldautomaten die in de supermarkt staan.

De overval maakt flinke indruk in de buurt. 'Toen ik het zag was ik wel een beetje geschrokken. Gebeurt dit zomaar?', vraagt een jongen die een paar straten verderop woont zich af. 'Vooral hier had ik het niet verwacht. In Hillegom is het meestal wel vrij netjes. Op vandaag na dus.'

'Nu is het een keer dichtbij'

Rond de ingang is dinsdagochtend politielint gespannen. Klanten worden door een winkelmedewerker weggestuurd. 'Ik kan niets zeggen in verband met politieonderzoek', verontschuldigt de medewerker zich tegenover een vragende vrouw.

Een man op een fiets komt even kijken hoe groot de schade is. 'Die is groot zie ik.' Hij las het nieuws over de ramkraak op Facebook en is best geschrokken. 'Het is altijd ver weg en nu is het een keer dichtbij. Ik hoop dat ze de daders pakken.'

Jumbo weer open

De Jumbo was in de ochtend gesloten, maar is in de loop van de dag weer opengegaan. 'Zoals gebruikelijk doen wij in verband met het lopende politieonderzoek geen mededelingen', laat een woordvoerder van de supermarkt weten.

De politie is nog op zoek naar de verdachten. Op de Willem de Rijkelaan is dinsdag een zwarte scooter gevonden. De politie onderzoekt of het om de vluchtscooter gaat.

Signalement

Twee van de drie verdachten zijn licht getint en rond de 30 jaar oud. Een man droeg een rood trainingspak, een andere man had een zwarte jas met een bontkraag aan. Van de derde verdachte is geen signalement bekend.