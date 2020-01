Lantaarnpaal verkeerd geplaatst: molenwieken raken straatverlichting

Vrijwilligers van de molen kunnen er niet om lachen. Volgens hun is het probleem al drie keer bij de gemeente Westland aangekaart, maar er is nog geen actie ondernomen. Mensen van de molen hebben een filmpje gemaakt waarin te zien is dat de wieken vlak langs de lantaarnpaal gaan. Het is mogelijk dat de wieken van de molen de straatverlichting raken, dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Het ging al eerder mis op de Haagweg in Monster. Zo is in mei 2018 een laadpaal voor elektrische auto's midden op het fietspad geplaatst. Begin deze maand bleek dat de nieuwe parkeervakken langs de weg te smal zijn.

Laadpaal op fietspad. Foto: Michiel Steenwinkel - Omroep West

