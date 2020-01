Niet op de tractor maar te voet: boerenactie in Den Haag

Ongeveer veertig natuur- en boerenorganisaties trekken vandaag naar Den Haag om een tien-puntenplan te overhandigen aan minister Carola Schouten. De wandeltocht, ook wel bekend als de 'Kring-Loop', is bedoeld om aandacht te trekken voor de boeren die graag samen willen werken met het ministerie over de toekomst van hun industrie.

Jan Duijndam is een Delftse melkveehouder en eigenaar van Hoeve Biesland in Delfgauw. Ook is hij een van de initiatiefnemers achter de Kring-Loop die dinsdagochtend meeloopt met de wandeltocht naar het Binnenhof. Volgens Duijndam is de wandeltocht niet bedoeld om het huidige imago van de boeren te kantelen. 'Wij denken gewoon dat het beter is om nu vooruit te kijken.'

'De boeren hebben laten zien dat ze moeite hebben met de keuzes die worden gemaakt. Maar er is ook een hele grote groep die vooruit wil', aldus Duijndam. 'De feiten zijn er. Laten we nu samen gaan werken aan een duurzame voedselproductie waar de natuur de kansen krijgt om zich te blijven ontwikkelen.'

Paard en wagen

Volgens Duijndam zullen de boeren zonder trekkers naar het Binnenhof gaan. 'We gaan met paard en wagen en een grutto van vier meter, omdat die symbool staat voor de natuur in Nederland', lacht Duijndam. Hij benadrukt nogmaals dat de wandeltocht geen protest is, maar een oproep tot samenwerking. 'We moeten er samen een mooi proces van maken.'

Duijndam is enthousiast over de resultaten die de Kring-loop tot nu toe heeft behaald: 'Drie weken geleden heeft onze belangrijkste initiatiefnemer dit opgezet. Drie weken laten staan we er en hebben we een afspraak met Schouten voor een gesprek.' Duijndam zegt dat hij hoopt dat er nog gesprekken volgen.

Beluister hier het complete gesprek tussen boer Jan Duijndam en Bas Muijs: