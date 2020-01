Stemmen op de meest indrukwekkende foto's van de Tweede Wereldoorlog

De zoektocht naar de foto's van de Tweede Wereldoorlog ging 11 november vorig jaar van start en liep tot half december. De provincie Zuid-Holland zamelde de foto's van Nederland in, Stichting Pelita die van Nederlands-Indië en De West. Meer dan driehonderd foto's kwamen bij de provincie binnen, zo'n honderd bij Pelita.

Uit de binnengekomen foto's zijn zowel door de provincie als door Pelita, vijftig foto's geselecteerd. De selectie vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst. 'Het was best lastig want iedereen heeft zo zijn eigen idee wat de meest indrukwekkende foto's zijn', vertelt Hans van der Hoeven van Stichting Pelita. 'Maar uiteindelijk hebben we een keuze kunnen maken.'

Anneleen Beek en haar zus Annemarie op de puinhopen van hun huis in Bezuidenhout | Foto: Anneleen Beek

Een van de gekozen foto's is die van de Haagse Anneleen Beek. Zij stuurde de familiefoto op waarop zij samen met haar zus op de puinhopen zit van hun gebombardeerde huis in het Haagse Bezuidenhout. De foto symboliseert voor haar hoop. De hoop die haar vader heeft op de nieuwe generatie die het land weer zal opbouwen. Daarnaast roept de foto opnieuw de vraag bij Anneleen op naar onderduiker Willy die haar leven tijdens het bombardement bij Bezuidenhout redde.

De fotozoektocht in Zuid-Holland maakt deel uit van een landelijke zoektocht. Uit elke provincie worden 25 foto's ingezonden, plus 25 foto's uit Nederlands-Indië en De West. Hieruit zullen uiteindelijk honderd stuks gekozen worden die een nationaal canon van de Tweede Wereldoorlog in foto's zullen vormen. Deze worden op 31 maart in de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Interneringskamp Tjiding I Foto: Beeldbank WO2 - NIOD

Stemmen online of op bijeenkomst

Vanaf woensdag 15 januari kan er online gestemd worden via de speciale website voor de fotozoektocht. Die middag is er ook een bijeenkomst in het Indisch Herinneringscentrum in de Sophialaan in Den Haag waar de vijftig foto's van Nederlands-Indië en De West te zien zijn. Ook kan er gestemd worden. Aanmelden kan via info@pelita.nl.

De foto's van Nederland in de Tweede Wereldoorlog zijn te zien tijdens een bijeenkomst komen in het Oranjehotel op maandagmiddag 20 januari. Ook daar kunnen bezoekers hun stem uitbrengen. Aanmelden via 75jaarvrijheid@pzh.nl