Koning steekt handen uit de mouwen bij opening jubileumjaar Vakschool Schoonhoven

Tijdens de drukbezochte rondleiding maakte koning Willem-Alexander door de ogen van de leerlingen kennis met hun vak. Daarbij onthulde hij een kunstwerk van student uurwerktechniek Ruben van Rumpt; een beeltenis van de koning volledig bestaande uit de piepklein geschreven zin: 125 jaar Vakschool Schoonhoven. 'De koning vond het portret heel erg mooi', zegt Ruben tegenover Omroep West. 'Ik ben vooral opgelucht dat hij zijn baard nog had. Ik ben er veertig uur mee bezig geweest. Elk lijntje, elk haartje, bestaat uit die zin. Ik had geen plan B.'

Ruben van Rumpt | Foto Omroep West

Willem-Alexander stak zelf de handen ook uit de mouwen, hij hielp leerlingen bij het planeren (gladmaken) van een kleine zilveren schaal. 'Hij deed het hartstikke goed voor de eerste keer', aldus Teun Schraven, student zilversmeden, die de koning bij dit project mocht begeleiden. 'We hoorden de hamer een paar keer mooi zingen, dat is altijd een goed teken. Planeren moet namelijk heel regelmatig en met gelijke slagen, met dezelfde kracht, omdat het een klein oppervlak is en bol. Dat raakpunt is dan lastig te vinden. Hier leren we dat onder de knie te krijgen.'

Willem-Alexander bezocht de vakschool al eens in 2001, samen met zijn toen nog verloofde Máxima Zorreguieta tijdens hun kennismakingstour door Nederland. Volgens Teun is het bijzonder én belangrijk dat de koning aanwezig is om aandacht te vestigen op dit aloude ambacht. 'Zeker omdat de opleiding steeds kleiner wordt, is het goed om in beeld te brengen wat wij hier doen', aldus Teun.

Geschiedenis

Directeur van de vakschool Karin Voskamp betitelt het bezoek van de koning als 'de kroon op ons werk'. 'Fantastisch dat de koning de moeite neemt om af te reizen naar Schoonhoven. Wij hebben een lange geschiedenis met het koningshuis, die terugvoert tot aan regentes Emma', aldus Voskamp. 'Deze school is begonnen als tekenschool. Omdat we in de negentiende eeuw achterliepen ten opzichte van andere Europese landen als Duitsland en Frankrijk, was het belangrijk dat er onderwijs zou komen, in plaats van dat de kennis werd overgedragen van vader op zoon. In eerste instantie was het ook alleen een tekenschool, maar in de loop der jaren is dat gegroeid. We heten nu al 65 jaar Vakschool Schoonhoven en we zijn de enige in Nederland die onderwijs bieden op het gebied van goud- en zilversmeden en uurwerktechniek. We hebben het cultureel erfgoed in handen, wat we graag een toekomst willen geven.'

De vakschool is sinds 1995 onderdeel van het regionaal opleidingencentrum ROC Zadkine. Gedurende het jubileumjaar staan er rondom de vieren diverse activiteiten en symposiums op de agenda.