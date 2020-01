Hefbrug in Waddinxveen komende zaterdag afgesloten voor verkeer vanwege inspectie

In oktober 2019 is de hefbrug in Boskoop wegens verzwakking van de constructie tot 20 november buiten gebruik geweest voor renovatie. Naar aanleiding van de verzwakte brug in Boskoop heeft de provincie besloten ook de constructie van de hefbruggen in Waddinxveen en Alphen aan de Rijn te inspecteren. De provincie onderzocht de Waddinxveense brug al met camera’s, maar nu worden ook de heftorens van de brug geïnspecteerd met een mobiele kraan.

De inspectie vindt zaterdag plaats van 6.00 uur tot en met 17.00 uur. Auto’s worden omgeleid via de Coenecoopbrug of de hefbrug van Boskoop. Voor fietsers en voetgangers is een pontje beschikbaar om naar de overkant van de Gouwe te komen. De kade naast de hefbrug blijft bereikbaar via het Nessepad.

Afhankelijk van het weer

Wegens te harde wind is de inspectie al een keer uitgesteld. Mochten de weersomstandigheden zaterdag 25 januari opnieuw tot uitstel leiden, dan zal de inspectie een week later plaatsvinden.

LEES OOK: Afsluiting hefbrug Waddinxveen gaat niet door vanwege harde wind