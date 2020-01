Politie blijft op zoek naar getuigen van brand Laan van Wateringse Veld

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de brandstichting aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, blijft op zoek naar getuigen. Op nieuwjaarsdag vlogen meerdere geparkeerde auto's in brand. Het zorgde voor een gevaarlijke situatie voor bewoners van de flat. Dertien mensen moesten naar het ziekenhuis.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De brand breekt uit op woensdag 1 januari rond 19.45 uur. Het vuur is zo heftig, dat er grote rookwolken ontstaan. Meerdere bewoners kunnen niet zelf uit hun huis komen en moeten door de brandweer met hoogwerkers naar beneden worden gehaald. De politie gaat uit van brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen. Informatie van buurtbewoners is daarbij cruciaal.

Er gaan allerlei geruchten in de buurt, onder andere over een wraakactie. Maar de politie heeft tot nu toe nog niet veel tips ontvangen. Iedereen die iets weet over de branden of iets heeft gezien dat ermee te maken kan hebben, wordt gevraagd zich te melden. De recherche komt ook graag in contact met mensen die informatie hebben over branden in dezelfde wijk in de nacht van 31 december op 1 januari.

Camerabeelden

Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar camerabeelden uit de omgeving. Buurtbewoners die nog geen contact hebben gehad met de politie, maar die mogelijk wel beschikken over camerabeelden, worden gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

