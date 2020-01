Overvallers Domino's Pizza Voorburg maakten alleen wisselgeld buit

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandag 4 november om 22.30 uur zijn er nog drie personeelsleden aan het werk in de pizzeria aan de Koningin Julianalaan. Ze zijn aan het opruimen en schoonmaken, omdat de winkel gaat sluiten. Plotseling komen er drie mannen naar binnen rennen.

Eén van de overvallers springt meteen over de toonbank, waardoor een kassa op de grond valt. Hij bedreigt een van de medewerkers met een mes. De andere twee mannen gaan door de deur naar binnen en bedreigen het tweede personeelslid. De overvallers willen geld.

Bezorgportemonnees

Eén van de slachtoffers geeft de bezorgportemonnees met wisselgeld af en die worden leeggehaald. De derde medewerker is op dat moment in een andere ruimte en krijgt ook te maken met een overvaller die geld eist. Ook hij kan alleen maar wat kleingeld afgeven en maakt duidelijk dat er echt niet meer is. Dan gaan de overvallers er vandoor.

De mannen vluchten de Koningin Julianalaan op en gaan rechtsaf, richting de McDonalds. De politie is op zoek naar mensen die de drie hebben gezien op hun vlucht. Ook mensen die de aankomst van de overvallers hebben gezien, worden gevraagd zich te melden.

Opvallend vest

De overvallers hebben hun gezichten bedekt en daarom valt er weinig te zeggen over hun leeftijd. Mogelijk kunnen ze wel herkend worden aan hun kleding of in combinatie met elkaar. Eén van de drie draagt een heel opvallend vest.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Het vest is wit, met allerlei rood en groen gekleurde figuurtjes. In de capuchon zijn gaten voor de ogen geknipt. Verder draagt de man zwarte handschoenen en een zwarte broek, die flink afzakt. Daardoor is te zien dat hij een donkere huidskleur heeft.

Zwarte kleding

De twee anderen dragen donkere kleding. De man die over de toonbank springt heeft paarse handschoenen aan. Hij heeft een getinte huidskleur, draagt een petje en heeft iets voor zijn gezicht, dat achter zijn hoofd zit vastgebonden. Onder zijn jas komt iets blauws vandaan en er is een stuk van zijn gestreepte onderbroek te zien op het moment dat hij ergens overheen klimt.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

De derde overvaller heeft geen handschoenen aan, en daardoor is te zien dat hij een wat lichtere huidskleur heeft. Hij heeft ook een soort doek over zijn hoofd gebonden. Op zijn broek staat een wit logo en hij draagt zwarte schoenen van Nike met een witte zool.

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem