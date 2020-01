Coldcase: gehandicapte Lieneke Troost (63) kon niets doen tegen haar moordenaar

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Lieneke Troost is geboren in 1930 in Oegstgeest en is opgegroeid in een gezin met haar tweelingzus, twee broers en nog een oudere zus. Als ze twintig is vertrekt ze naar Engeland om als au pair te werken. Maar dan neemt haar leven een onverwachte wending: ze krijgt een heftige polio-aanval. Om te overleven moet ze een half jaar in een zogenaamde ijzeren long liggen, die haar ademhaling overneemt. Het levert haar een levenslange angst om te stikken op.

Terug in Nederland overlijdt Lienekes vader. Ze wordt goed opgevangen door haar familie. Hoewel de gevolgen van de polio nog altijd verergeren, hervindt ze haar levenslust en heeft ze veel contact met bekenden en familie. Ze krijgt zelfs een baan als typiste. Haar moeder verzorgt haar en rijdt haar iedere dag op en neer naar haar werk.

Verzorgers aan huis

Wanneer haar moeder in 1984 overlijdt kan Lieneke niet meer zelfstandig blijven wonen. Met behulp van de gemeente krijgt ze een aangepaste invalidenwoning aan de Kerckwervelaan in Oegstgeest. Daar weet ze zich met behulp van verzorgers te handhaven. Omdat ze in een rolstoel zit en inmiddels niet meer zelf de deur kan opendoen, krijgen die allemaal een sleutel.

Ze wordt ondersteund door tientallen verschillende verzorgers, die haar in vijf ploegendiensten de dag door helpen. Iedere avond rond 23.00 uur brengt een verzorger Lieneke naar bed. Ze wordt uit haar rolstoel geholpen en in bed gelegd. De lakens worden zo strak mogelijk getrokken, omdat ze anders niet kan slapen. De nacht brengt ze alleen door, tot ze 's morgens weer uit bed wordt gehaald door een verzorger.

Verstikking

In de nacht van 4 op 5 mei 1993, vermoedelijk rond middernacht, dringt iemand haar huis binnen. Diegene drukt iets op het gezicht van Lieneke. Haar grootste angst om door verstikking om het leven te komen wordt waarheid. Waarschijnlijk heeft ze nog geprobeerd om zich te verzetten, maar de vrouw kan zich door haar handicap niet verweren. Ze overlijdt.

De dader gaat gericht te werk en neemt geld mee. Toeval of niet: het geld in huis is recent aangevuld door haar familie. Lieneke gebruikt het altijd om haar verzorgers te betalen. Blijkbaar weet de dader waar dat geld ligt.

Dierenharen, nat kussen en DNA

Nadat het lichaam van Lieneke Troost de volgende dag is ontdekt, doet de politie sporenonderzoek. Er wordt een behoorlijke hoeveelheid dierenharen aangetroffen, op het bed en de nachtjapon van het slachtoffer. Daarom zou het kunnen dat de dader zelf een dier had of met dieren werkte.

Verder viel op dat het rode kussen dat op het bed van het slachtoffer lag, nat was. Omdat mevrouw Troost zich niet kon omdraaien gaat de politie ervan uit dat het kussen door handelen van de dader nat is geworden. Daarnaast zijn er meerdere DNA-sporen gevonden. Die sporen zijn zorgvuldig bewaard en er wordt geprobeerd die volgens de modernste methodes op te waarderen om meer duidelijkheid te krijgen dan in 1993.

Tientallen sleutels in omloop

Er zijn geen braaksporen ontdekt aan de woning. De politie gaat er daarom van uit dat de dader wist wanneer en hoe hij of zij binnen kon komen. Ook was het huis niet overhoop gehaald: er was gericht gezocht naar geld. Er waren tientallen sleutels van het huis in omloop. Die zijn met name uitgegeven aan verzorgers van mevrouw Troost. De dader zou dus een bekende van haar kunnen zijn, of iemand die bijvoorbeeld zo'n verzorgende kende.

Bovendien was bekend dat ze altijd contant geld in huis had, om de particuliere verzorgers mee te betalen. Mevrouw Troost leende ook weleens geld uit aan personeel. Wellicht liep die schuld op en vormde dat een reden om haar te doden. De politie houdt dus rekening met verschillende scenario’s.

Verkeerd geplaatste advertentie

Wat destijds ook speelde, was dat Lieneke een maand voor haar dood een advertentie had laten plaatsen in een lokale krant. Daarin vroeg ze om mensen die een poliopatiënt 's avonds naar bed wilden helpen. De advertentie is helaas niet geplaatst bij ‘personeel gezocht’, maar per ongeluk onder de erotische advertenties.

De advertentie die is geplaatst | Foto: Politie

Het telefoonnummer van mevrouw Troost stond in de advertentie. Het kan daardoor ook zijn dat iemand met verkeerde bedoelingen contact heeft gezocht met haar en dat het verkeerd is afgelopen.

Daders praten vaak

De politie weet uit onderzoek dat daders van ernstige misdrijven in de loop van de jaren praten over wat er is gebeurd of wat ze hebben gedaan. Dat zou in deze zaak ook het geval kunnen zijn. Rechercheurs van het coldcaseteam komen graag in contact met iedereen die iets weet of vermoedt over de moord op Lieneke Troost. Het is niet strafbaar om daar pas jaren later over te praten.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Mail naar coldcase@politie.nl

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem