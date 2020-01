Dronken schipper mag niet overvaren: 'Ik was het helemaal niet van plan'

'Kijk, ik zeg altijd: alcohol is niet verboden, maar ga je dronken varen, dan ga je een drempel over. Dus vertel maar', aldus de politierechter die er deze dag een behoorlijk tempo in heeft. Tegenover hem zit Hendrik uit Den Haag, een man van 48 jaar met half lang haar. 'Ik had toen een probleem met alcohol.'

'Toen' is 22 april 2017. Hendrik werkt als schipper op een rondvaartboot. Hij heeft het bedrijf samen met een compagnon met wie hij op dat moment een moeizame relatie zou hebben. De schipper: 'Ik werd gepest en getreiterd.' 'Ok, u voelde zich niet zo lekker, maar waarom ging u varen?' De rechter lijkt niet veel behoefte aan zijpaden te hebben.

Hendrik, die overigens zonder advocaat is gekomen, gaat verder. Hij legt uit dat zijn werkdag er eigenlijk al op zat. De schipper zag dus geen belemmering om wat wijn te drinken. Maar dan moet hij, naar eigen zeggen, opeens de boot ophalen voor een boeking de volgende dag. 'Ik was helemaal niet van plan te gaan varen, maar twee andere collega's konden op het laatste moment niet meer.'

Schipper raakt meteen zijn vaarbewijs kwijt

En dus stapt Hendrik met een aantal glazen wijn achter zijn kiezen toch achter het roer. Als hij, het is inmiddels midden in de nacht, tussen de bollenweilanden op de Leidsevaart vaart, wordt hij gesnapt. De officier van justitie: 'U had 805 ug/l alcohol in uw bloed terwijl de grens bij 220 ug/l ligt.' Die nacht is de schipper dan ook meteen zijn vaarbewijs kwijt.

De rechter draait zich van de officier van justitie om naar Hendrik die voor hem zit. 'Wat mij dan verbaast, is dat u de volgende dag toch wéér op die boot stapt', constateert hij met enige stemverheffing. Want, dat is wat er gebeurt. Een paar uur nadat Hendrik dronken gepakt wordt, kruipt hij weer achter het roer en blijkt de alcohol in zijn bloed nog niet verdwenen. Dit keer blaast hij 350 ug/l. Daarnaast vaart hij inmiddels natuurlijk zonder vaarbewijs.

'Laten we het vooral positief bekijken'

'Dat had zeker niet gemogen, maar ik besefte mij niet dat mijn vaarbewijs was ingenomen.' De rechter vraagt zich hardop af hoe dat kan, want hij had de papieren van de intrekking van zijn vaarbewijs toch meteen meegekregen. 'Maar goed, u zegt het niet meer te weten, hoe gaat het nu met u?' 'Heel slecht', antwoordt Hendrik terneergeslagen. 'Ik mocht dus niet meer varen. Mijn gezin viel uit elkaar. Mijn relatie ging stuk. Mijn bedrijf. Financiële problemen. En...' 'Ok, ok, u hoeft niet élke dag sindsdien te gaan beschrijven', valt de rechter hem in de reden. 'Ik bedoel hoe gaat het nú?'

'Ik heb een nieuwe vriendin en er is een kleintje op komst' - De schipper

'Ohh', reageert de schipper enigszins overrompeld door het kordate optreden van de rechter, maar vervolgens herpakt hij zichzelf. 'Nou, ik heb inmiddels een baantje bij een uitzendbureau op een klantenservice, ik heb een nieuwe vriendin en er is een kleintje op komst in april.' De rechter veert op vanachter zijn houten kansel: 'Kijk, dat valt dan toch mee! U bent niet dakloos, U leeft niet zonder geld op straat. Laten we het vooral positief bekijken!'

50 uur werken

Maar Hendrik lijkt het, zolang hij in het beklaagde bankje zit, allemaal niet zo positief te zien. Er hangt hem ook nogal wat boven het hoofd. De officier legt uit dat als je autorijdt zonder rijbewijs, je zo twee weken lang in de gevangenis kan belanden. Hendrik duikt steeds verder in elkaar. 'Maar', zegt de officier. 'Ik houd rekening met het feit dat het al zo lang is geleden dus ik vind een werkstraf van 50 uur op zijn plaats.'

De rechter wil de zaak duidelijk niet langer laten duren dan nodig en komt vrijwel meteen tot een oordeel. 'Ik vind dat wel een goede straf. Ik ga mee met de officier. Vijftig uur werken en dan wil ik u hier niet meer terug zien.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

