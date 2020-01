Steven (16) gaat voor loodzwaar record in de kart voor het goede doel

Aankomende maandag doet Steven bij Gamecity in Zoetermeer een aanval op het huidige wereldrecord indoorkarten. Dat staat op 733,58 kilometer binnen een etmaal en is in handen van de Amerikaan Trey Shannon, die sinds 10 november 2014 een officiële vermelding heeft in het boek Guinness World Records. 'Het leek me altijd wel leuk om iets te doen voor het goede doel. En karten is mijn sport en mijn hobby, ik vind het superleuk om te doen.'

Meer dan een jaar heeft Steven Heppener zich voorbereid op zijn wereldrecordpoging | Foto: Omroep West

Aan zijn recordpoging heeft Steven een inzamelingsactie gekoppeld voor de stichting Het Vergeten Kind. Die zet zich in voor de 55.000 kinderen die in een onveilige of instabiele thuissituatie zijn beland en veelal opgroeien in een opvanglocatie. 'Ik vind het heel sneu voor die kinderen', vertelt Steven. 'Het goede doel organiseert allemaal leuke uitjes, zodat ze toch nog wat plezier kunnen hebben.'

Vastberaden

Zijn moeder Melanie steunt het streven van Steven. 'Toen hij hiermee kwam, dacht ik: och kind, waar ga je aan beginnen?', geeft ze toe. 'We hebben het er echt wel even goed over gehad. Ik vroeg: weet je het zeker? Want er komt echt wel wat op je af, je kart niet zomaar die kilometers bij elkaar. Maar hij was zo vastberaden en hij zei: ik ga dit doen. Dan kun je als moeder niks anders dan meegaan.'

In de video hieronder vertelt Steven waarom hij zich inzet voor Het Vergeten Kind:

Steven is nog relatief nieuw in de kartsport. Hij heeft net zijn tweede seizoen afgerond in een zogeheten instapklasse, waarbij hij in zeven races twee bekers won (een eerste plaats en een tweede plek) en gemiddelde snelheden bereikte van zo'n tachtig kilometer per uur. 'Het snelste wat ik heb gereden is 94. De karts waar we het komend jaar mee rijden gaan ongeveer 130, dus dat is wel een stukje harder...'

Racesimulator

Meer dan een jaar heeft Steven, die precies een week geleden zijn zestiende verjaardag vierde, zich voorbereid op de grote dag. 'Het afgelopen jaar heb ik alleen maar getraind in de sportschool om mijn conditie en kracht te verbeteren, want ik weet nu al dat het enorm zwaar gaat worden.' Thuis heeft de Alphenaar ook geoefend op een racesimulator. 'De nacht was geen probleem, maar in de ochtend werd ik ineens heel moe. Dat was wel even heel zwaar.'

Toch weet Melanie Heppener zeker dat haar zoon het gaat halen. 'Steven is een doorzetter. Hij is twee maanden te vroeg geboren en heeft de ene na de ander operatie overleefd. Net aan een kilo woog hij. En als je bij zijn geboorte zag hoe sterk hij toen al was, dan gaat hij dit ook halen.'

'Steven is twee maanden te vroeg geboren en heeft de ene na de ander operatie overleefd' | Foto: privé

Lijstje in kamer

'Dat lijkt me echt gaaf', zegt de in Leiden geboren en in Voorschoten opgegroeide Steven. 'Ik hoop dat ik na de poging een lijstje in mijn kamer heb hangen met recordhouder erop. En dan kom je natuurlijk ook in het boek van Guinness. Dat lijkt me wel het leukste.'

Tot nu toe heeft Steven met zijn inzamelingsactie 3.350 euro opgehaald. Het streefbedrag is 10.000 euro. Doneren kan via de site van Het Vergeten Kind.

