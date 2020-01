Basketballers ZZ Leiden winnen thriller tegen Den Bosch en gaan door in bekertoernooi

Leiden begon uitstekend aan de wedstrijd en sloot het eerste kwart af met tien punten voorsprong: 29-19. In het tweede kwart kantelde het duel. Heroes - met een sterke Thomas van der Mars - scoorde daarin 32 punten en Leiden slechts twaalf. Daardoor stond het halverwege 51-41 voor de thuisploeg.

In het derde kwart behield Heroes de voorsprong, al wist Leiden de achterstand wel te verkleinen tot 72-66. Het laatste kwart verliep spannend. Met nog een minuut en 45 seconden op de klok, leidde de thuisploeg nog met 87-85, maar Leiden beschikte over de langste adem en trok de winst in de slotfase alsnog over de streep.

Kwartfinale donderdag

Donderdag staat de eerste wedstrijd in de kwartfinale van het toernooi om de NBB Basketball Cup - zoals het bekertoernooi tegenwoordig wordt genoemd - op het programma. In de Vijf Meihal is Landstede Hammers dan de tegenstander. Het duel in de Vijf Meihal begint om 20.30 uur. In tegenstelling tot de vierde bekerronde tegen Heroes Den Bosch gaat de kwartfinale over twee wedstrijden. De return wordt in februari afgewerkt.