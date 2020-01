Keukenhof plant meer bollen vanwege hoge wintertemperaturen

Het is inmiddels half januari, maar met veel regen en het ontbreken van lage temperaturen, lijkt de winter nog niet op gang te komen. Ook de Keukenhof in Lisse heeft last van het grillige klimaat. Om ervoor te zorgen dat al die toeristen tussen half maart en mei kleurige velden zien het park, moeten er tegenwoordig meer bollen worden geplant.

'De bollen in ons park hebben met elf graden al het gevoel dat we midden in de lente zitten,' zegt Keukenhof-directeur Bart Siemerink in Muijs in de Morgen op Radio West. 'Je ziet de laatste jaren al dat het weer wispelturiger wordt. Een jaar geleden stond ik twee weken voor de opening van de Keukenhof nog op de schaats.'

Maar de afgelopen weken zijn de temperaturen hoog geweest voor deze tijd van het jaar en dat heeft gevolgen voor de Keukenhof. 'Het is nu al een paar weken boven de tien graden en dan is de lente in aantocht hier. De eerste narcis kun je al vinden in het park en we hebben ook al wat krokussen her en der.'

Vroege bloei

Door de vroege bloei moet de Keukenhof dertig procent meer bollen planten. 'Wij moeten anticiperen op deze hoge temperaturen door meer bollen te planten die wat vroeger en wat later bloeien. Er komen mensen vanuit de hele wereld voor dit typisch Hollandse park, dus dan willen wij ook zeker weten dat er dan heel veel in bloei staat', aldus Siemerink. 'Dat betekent voor ons meer risicospreiding door meer te bollen te planten met verschillende bloeitijden.'

Ondanks de vroege bloei in de Keukenhof, zullen zij hun deuren niet eerder openen. 'Heel veel mensen boeken hun reis ver van tevoren dus onze openingsdata zijn al zo’n anderhalf of twee jaar van de voren bekend. Wij gaan dus echt pas open op 21 maart en sluiten weer op 10 mei.'

