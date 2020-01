Verhelpen verzakking spoor bij Boskoop werk van lange adem: 'Locatie is lastig'

Sinds dinsdagmiddag rijden er al minder treinen op het traject Alphen aan den Rijn-Gouda dan gebruikelijk - twee in plaats van vier per uur - en rijden ze ook langzamer: maximaal zestig kilometer per uur. Dit gebeurt uit voorzorg.

ProRail laat in de nacht van woensdag op donderdag borden langs het spoor plaatsen met daarop aanwijzingen voor machinisten. Als dit gebeurd is, zouden er donderdag weer vier treinen per uur moeten kunnen rijden op dit traject.

'Locatie verzakking is lastig'

ProRail maakt een plan om de verzakking tussen station Boskoop en Boskoop-Snijdelwijk zo snel mogelijk te verhelpen. 'De locatie van de verzakking is in dit geval lastig, omdat deze zich tussen een station en een brug in bevindt', legt ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg uit. 'Om de verzakking te verhelpen, moeten we aanpassingen doen aan een perron of aan de brug. Zodra duidelijk is wanneer de aannemer aan het werk gaat en wat dit voor omgeving en reizigers betekent, maken wij dit bekend.'