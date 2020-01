ADO Den Haag krijgt mogelijk een Chinese zusterclub

Grootaandeelhouder van ADO Den Haag United Vansen heeft een positief gevoel over het voetbaljaar 2020. Dat liet het Chinese bedrijf weten op de nieuwjaarsborrel van ADO bij monde van woordvoerder Felix Wu. 'Wij blijven in de Eredivisie', zei hij strijdbaar. Daarnaast liet hij weten 'open te staan voor de mogelijkheid tot samenwerking met een Chinese club'.

Ik begrijp dat u alleen wilt praten over het heden en de toekomst. Hoe kijkt de grootaandeelhouder naar het werk van algemeen directeur Mohammed Hamdi?

Ik kan namens United Vansen zeggen dat wij tevreden zijn over het werk dat Mohammed Hamdi verricht. Hij is erg gepassioneerd en werkt effectief. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan is dit de eerste keer dat ADO een meerjarenplan heeft. We zijn op de goede weg.

Welke middelen heeft United Vansen beschikbaar gesteld om ADO Den Haag te versterken deze winter?

Je bedoelt voor het halen van spelers? Ja, wij hebben middelen beschikbaar gesteld. Dat is gebaseerd op het oordeel van de nieuwe technische staf. Ook de mening van het managementteam is belangrijk. Vanuit de raad van commissarissen en de grootaandeelhouder steunen wij hen en hebben we het plan goedgekeurd. Zo is het proces gegaan.

Hoe is het gevoel bij de nieuwe trainer en spelers?

Alan is heel bekend, vanwege zijn werkzaamheden en ervaring als hoofdtrainer in de Premier League. Ik geloof dat hij ervaren genoeg is om ADO Den Haag te helpen en in de Eredivisie te houden. Samen met het managementteam zijn ze ook heel effectief te werk gegaan als het gaat om nieuwe spelers aantrekken. Ik denk dat zij een meerwaarde zijn voor ons eerste elftal.

In het meerjarenplan van Mohammed Hamdi staat geschreven dat er meer Aziatische spelers naar ADO komen. Wat is jullie rol daarin en wanneer zijn deze te verwachten?

De keuze of er Aziatische spelers (Chinese, maar ook Japanse of Koreaanse voetballer red.) bijkomen, moet worden gemaakt door de technische staf. Zij moeten hun oordeel geven of de Aziatische spelers gekwalificeerd genoeg zijn om voor ADO te spelen. Als die spelers gevonden worden dan juicht United Vansen de komst van deze spelers alleen maar toe. Wij hebben overal contacten in Azië. Om een voorbeeld te geven: Japanse spelers hebben het in het verleden goed gedaan in Nederland (bijvoorbeeld Keisuke Honda bij VVV en Shinji Ono bij Feyenoord red.). Als er talentvolle Japanse voetballers zijn, dan helpen wij graag om ze naar Nederland te halen.

U bent ook lid van de raad van commissarissen. Wanneer wordt deze aangevuld met nieuwe leden?

Wij kijken uit naar een volledige raad van commissarissen. Naar de andere aandeelhouders hebben we gecommuniceerd dat dit de komende maanden gaat gebeuren. Wellicht in februari of maart.

Klopt het dat ADO Den Haag een samenwerking met de Chinese voetbalclub Beijing Gouan aangaat?

In november 2019 hebben wij met de raad van commissarissen een bezoek gebracht aan Beijing Gouan. Daar hebben we ook wat gesprekken gevoerd. Wij staan open voor de mogelijkheid tot samenwerking met een Chinese club.

Wat is uw verwachting van de tweede seizoenshelft? Gaat ADO zich handhaven?

Ja! Ik heb vertrouwen in onze nieuwe coach en technische staf. Wij blijven in de Eredivisie.

