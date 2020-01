Verplaatsen toetsweek schiet leerlingen in het verkeerde keelgat

Het schoolplein van het Edith Stein College is woensdagmorgen even het toneel van actievoerende leerlingen uit de klas 5 vwo en 6 vwo. Plakborden met teksten als 'hoge werkdruk door maandag vrijdag toetsweek', voeren de boventoon. De examenleerlingen vinden dat het schoolbestuur hen te weinig heeft betrokken bij de nieuwe opzet voor dit schooljaar. Woordvoerders van de klas Lamya (17) en Chaima (18) vertellen aan Omroep West dat zij met hun actie overleg met de schoolleiding hopen te bewerkstelligen.

'Die toetsweken zijn verplaatst van woensdag tot en met woensdag naar maandag tot en met vrijdag. We hebben dan tien toetsen in vijf dagen, zonder tussentijdse break van een weekend. Dat gaat ten koste van onze prestaties', stelt Chaima. 'We zitten in het examenjaar, dus het is heel belangrijk voor ons. We zouden graag willen dat deze maatregel wordt teruggedraaid.' De leerlingen zeggen door de nieuwe indeling te zijn verrast, dat deze onvoldoende is getoetst door de medezeggenschapsraad waarbinnen een aantal leerlingen is vertegenwoordigd. De klas hoopt dat dit alsnog gebeurt.

Gesprek

De staking was eind van de ochtend voorbij. Dit in verband met de geplande open dag van woensdagmiddag, die de leerlingen niet wilden verstoren. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de schoolleiding en een delegatie leerlingen uit de medezeggenschapsraad (MR).

Volgens Marjolein Verheij, conrector onderwijskwaliteit binnen het college, verliep dat gesprek gemoedelijk en voorspoedig. 'De toetsweek staat als onderwerp vaker op de agenda van de schoolleiding en de MR. Wij nemen dit soort signalen altijd serieus. Het botst wel eens, maar we blijven altijd met elkaar in gesprek. De leerlingen hebben zojuist hun verhaal netjes uiteengezet. Zij communiceren dit gesprek nu terug aan hun achterban. Alle partijen streven ernaar hier samen uit te komen. We hebben afgesproken volgende week weer bij elkaar te komen om onze voorstellen te bespreken.'

Ook de klassen zijn blij met de uitkomst van de actie. 'We hebben ons doel bereikt en een fijn gesprek gehad met onze directeur', aldus de leerlingen.