Nieuwe kleren voor ambulancepersoneel: 'Niet meer dat vormeloze, kansloos ouderwetse'

Het ambulancepersoneel van de regio Hollands Midden loopt sinds een maand in nieuwe kleren. Het is de eerste ambulancedienst in onze regio die niet meer in de bekende gele kleur loopt, maar in blauw met groen. Na vijftien jaar wordt in heel Nederland het tenue vernieuwd. Verpleegkundige Aranka van Keulen is blij dat dat vormeloze, kansloos ouderwetse pak verleden tijd is.

Communicatieadviseur van de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden Johan van Rhijn geeft toe dat het oude pak 'met name voor vrouwen' achterhaald was. 'Het nieuwe heeft meer pasvorm', zegt hij.

Het pak is uitgebreid getest door een testgroep en aangepast naar hun bevindingen. 'Een zak is net wat anders gemaakt zodat de stethoscoop beter past, weet Van Keulen. 'Het gekozen materiaal is zo dat het goed gewassen kan worden, want we zitten nog wel eens in de drek. Ook zijn er verstevigde kniestukken om het bij een patiënt zitten te vergemakkelijken.'

Goed ontvangen

Over het algemeen wordt het pak goed ontvangen. Ambulancebroeder Ton Grunstra vindt het pak 'mooi en fijn om te dragen'. Van Keulen durft zich als vrouw eindelijk weer te vertonen én 'het is makkelijk bewegen.' Het enige kleine minpuntje is dat met name oudere mensen even in de war zijn omdat ze bij ambulancepersoneel de gele kleur verwachten. 'Maar als we uitleggen dat dit onze nieuwe kleuren zijn, is het goed,' weet Grunstra.

