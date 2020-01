'Epidemie aan autobranden': Hart voor Den Haag eist actie

Raadslid Arjen Dubbelaar verwijst naar tellingen van de website Alarmeringen.nl waaruit zou blijken dat het aantal autobranden in 2019 is gestegen met ruim dertig procent. Alleen al tijdens de afgelopen jaarwisseling gingen 33 voertuigen in vlammen op. Maar ook in de rest van het jaar worden veel branden geregistreerd. 'Dat moet de alarmbellen doen rinkelen', aldus het raadslid.

Het afbranden van een auto, heeft grote gevolgen voor de eigenaar, stelt hij. 'Als je allrisk verzekerd bent, dan krijg je de dagwaarde en bij een WA-verzekering krijg je helemaal niks.' Maar het gaat verder dan individueel leed. 'Doordat het aantal autobranden stijgt in Den Haag, stijgen de kosten van verzekeraars en dus ook de premie om je auto te verzekeren.' Ook is er vaak schade aan de openbare ruimte en gevaar voor omwonenden. 'Het is een levensgevaarlijke vorm van vandalisme.'

Ziekenhuis

Dubbelaar herinnert aan de brand op nieuwjaarsdag in Wateringse Veld waarbij meerdere auto’s die onder een flat stonden opgingen in vlammen. Tientallen bewoners moesten met hoogwerkers uit hun huis worden bevrijd en dertien mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Afgelopen weekeinde stelde waarnemend burgemeester Johan Remkes dat de straf op het in brand steken van auto's omhoog moet en dat ouders van minderjarige daders moeten opdraaien voor schade. Dubbelaar: 'Dat zijn voorstellen waar ik enthousiast van word. Maar Remkes zegt er niet bij hoe hij dat voor elkaar wil krijgen. In Utrecht hebben ze anderhalf jaar geleden wel een speciaal plan van aanpak gemaakt. Dat moet hier ook gebeuren.'

Elektrische auto's

Dubbelaar heeft nu een reeks vragen aan de burgemeester gesteld mét daarbij het pleidooi om in Den Haag meer aandacht te besteden aan autobranden. Een extra reden daarvoor is dat het moeilijk blijkt voor de brandweer om elektrische auto's te blussen. Dubbelaar wil ook van de burgemeester weten of de Haagse brandweer voeldoende capaciteit en mogelijkheden heeft om dit goed te doen.

Reeks aan maatregelen in Utrecht