DENK wordt actief in Haagse politiek

De partij van voorman Tunahan Kuzu richt zich de komende tijd op het opzetten van een ombudsteam en het organiseren van activiteiten voor leden. Later dit jaar wordt er een lokale afdeling opgericht. De kar wordt getrokken door Abdoel Haryouli.

Of DENK in Den Haag ook daadwerkelijk meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, daar zullen de leden van de Haagse afdeling over moeten beslissen, legt een woordvoerder van DENK uit.

Islam Democraten: 'We staan open voor samenwerking'

In Den Haag zijn op dit moment al drie partijen actief waarvan de achterban op landelijk niveau DENK steunt: Islam Democraten, NIDA en de Partij van de Eenheid. Fractieleider Tahsin Cetinkaya (Islam Democraten) reageert: 'In het verleden hebben wij stemadviezen uitgebracht en onze fractievertegenwoordiger heeft op de lijst gestaan bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen. We zullen omarmen als ze toch uiteindelijk besluiten deel te nemen in Den Haag. We schrikken niet. En natuurlijk staan we open voor eventuele samenwerking.'

Ook fractievoorzitter Adeel Mahmood van NIDA is geenszins verrast. Mahmood: 'DENK heeft al eerder aangekondigd dat ze in 2022 mee gaan doen, dus het was al een tijd bekend dat ze met een Haagse afdeling bezig waren. Ik zou zeggen: welkom in Den Haag!'

Arnoud van Doorn: 'DENK voegt niet veel toe'

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid zegt: 'Het wordt wel een beetje veel: vier partijen die in dezelfde vijver vissen. Ze zijn welkom wat ons betreft, maar het voegt niet veel toe in een toch al verdeelde stad.'

DENK heeft drie zetels in de Tweede Kamer en is al actief in vier provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 haalde de partij 24 zetels in 13 gemeenteraden in Nederland.

