Welke activiteiten komen er naast het Braassemermeer?

Surfstrand? Restaurant? Fietsenverhuur? De inwoners van de gemeente Kaag en Braassem mogen het zelf bedenken wat er aan activiteiten ontwikkeld moet gaan worden langs de rand van het Brassemermeer bij Roelofarendsveen. Het gebied gaat de Braassemboulevard heten, maar wat er te doen is mogen de inwoners zelf uitwerken in drie bijeenkomsten.

De aanwezigen op de eerste bijeenkomst beginnen met stickeren om aan te geven wat voor soort activiteiten ze wel zien zitten. Op tafel liggen grote vellen met foto's van campings, jachthavens, fietsen, zogeheten 'moodboards'. Iedereen heeft stickervellen in de hand: rode stickers voor activiteiten die ze niet zien zitten, groene als het hen wel bevalt.

Opvallend genoeg zit de foto van een jachthaven vol met rode stickers. 'Liever iets kleinschaligs', zegt een Roelofarendsvener die met zijn stickers in de weer is. Een ander voelt wel iets voor een zwemstrand. 'Of een surfeiland, zoals in Kudelstaart.'

Voor de zomer klaar

'We hebben een valse start gemaakt', zegt wethouder Petra van der Wereld (SvKB) die de bijeenkomst aftrapt. Ze doelt op de plannen voor een tulpvormige pier met uitkijktoren, die al door de gemeente was goedgekeurd maar waarvan bleek dat de omwonenden er totaal niet in waren gekend. 'We beginnen opnieuw op nul.'

De inwoners mogen met voorstellen komen, in februari worden die uitgewerkt, in maart worden ze bekeken op de gevolgen voor verkeer en overlast, waarna de wethouder nog voor de zomer een visie aan de gemeenteraad wil voorleggen. 'Daarna kunnen de ondernemers aan de slag.'