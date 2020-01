Tot acht jaar cel geëist voor drugslabs in Haagse woonhuizen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot acht jaar tegen zes mannen die worden verdacht van de exploitatie van twee drugslabs in Den Haag. De verdachten zijn drie Albanezen, een Rus, een Bulgaar en een Nederlander. Volgens justitie vormden ze een bende, samen met nog twee andere mannen die later voor de rechter moeten verschijnen.

De zaak kwam aan het rollen in juni 2018. De verhuurder van een pand aan de Frederikstraat belt de politie omdat hij geen goed gevoel heeft bij zijn nieuwe huurder. Als de wijkagent aanbelt bij het huis doet een man de deur open die eerst de agent binnenlaat en er dan snel vandoor gaat. In het appartement wordt vervolgens zestig kilo cocaïne en een hoeveelheid chemicaliën gevonden.

Korte tijd later krijgt justitie een tip waarin twee Albanezen worden aangewezen als eigenaars van het drugslab. Daarop begint een camera-observatie van de woningen van deze twee, allebei aan de Laan van Meerdervoort. Zo ontdekt de politie dat er dagelijks mannen met tassen en rugzakken in en uit lopen.

Opgepakt en ontsnapt

Op 31 augustus 2018 is er voldoende bewijs verzameld en worden zes verdachten opgepakt. Twee weten te ontkomen naar België, waar ze later alsnog worden gearresteerd. In één van de woningen aan de Laan van Meerdervoort wordt nog een drugslab ontdekt, en twaalf kilo coke. In de andere woning ligt 2,5 kilo van de drug. In een huis aan de Gedempte Gracht wordt ook nog ruim twee ton aan contant geld in beslag genomen.

Een 48-jarige Albanees is volgens het OM één van de leiders van de groep, samen met een 32-jarige landgenoot die nu vastzit in België. Tegen deze man van 48 eist justitie de hoogste straf: acht jaar. Tegen twee Albanezen van 31 die in de drugslabs werkten eiste het OM straffen van veertig en vijftig maanden. Deze mannen zeiden gisteren dat ze niet wisten dat ze met cocaïne werkten. Justitie gelooft dat niet en denkt dat het 'merendeel van de verdachten illegaal in Nederland was met als enig doel in georganiseerd verband strafbare feiten te plegen.'

Huizen en huur

Een 42-jarige Nederlander moet van het OM zes jaar de cel in. Hij regelde de huizen en de betaling van de huur. De eisen tegen de 51-jarige Bulgaar en een 43-jarige Rus bedragen 28 en twee maanden cel. De andere twee verdachten, van wie er één dus nog steeds in België in de cel zit voor een ander vergrijp, komen pas later voor de rechter.

Donderdag komen de advocaten van de zes verdachten aan het woord.