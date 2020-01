Den Haag zoekt verder naar tijdelijke gemeentesecretaris

De gemeente is nog bezig met de zoektocht naar een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris. 'Er is nog geen beslissing gevallen', schrijft wethouder Saskia Bruines (D66, Personeel & Organisatie) woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Een vaste gemeentesecretaris wordt later pas benoemd.

De NOS en Omroep West meldden zaterdag dat de vertrekkende baas van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, de beoogde kandidaat was voor de functie van hoogste gemeenteambtenaar. Bronnen op het stadhuis melden nu dat Uijlenbroek het niet wordt.

De gemeente Den Haag moest sinds maart op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris, nadat Peter Hennephof afscheid nam. Hij kon er naar eigen zeggen 'zijn ei niet kwijt' en vertrok daarom al na 1,5 jaar. Zijn vertrek ging op 1 juni in. Dineke ten Hoorn Boer is sindsdien waarnemend gemeentesecretaris.

Gemeente betreurt het dat naam 'veronderstelde' kandidaat is genoemd

In de brief wordt de naam van de beoogde kandidaat ook niet genoemd. Wel wordt er verwezen naar de berichtgeving in de pers over de mogelijke aanstelling van Uijlenbroek.

'De afgelopen dagen zijn er de nodige speculaties geweest in de media, met daarop tal van reacties. Daarbij is ook de naam van een veronderstelde kandidaat genoemd. Met name dat laatste betreuren wij zeer', schrijft wethouder Bruines.

'Nog geen beslissing gevallen'

'Dit soort procedures hoort uiterst zorgvuldig te gaan: het gaat immers over mensen', benadrukt Bruines. Ze wijst erop dat er in elk geval nog geen beslissing is gevallen. 'Er heeft geen besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders plaatsgevonden. Wij hebben er om deze redenen voor gekozen vanuit de gemeente Den Haag niet in te gaan op de berichtgeving.'

Over het proces schrijft de wethouder: 'Sinds een aantal maanden is de Stuurgroep Management en Organisatie actief bezig met de werving van een gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarvoor hebben wij ook advertenties geplaatst in diverse media. De waarneming door de algemeen directeuren van de verschillende diensten was voor de afgelopen periode een goede oplossing, maar knelt op de langere duur met hun andere taken en verantwoordelijkheden.'

'Definitieve gemeentesecretaris pas als nieuwe burgemeester is benoemd'

Door het aftreden van burgemeester Pauline Krikke na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is de gemeente nu op zoek naar een tijdelijke gemeentesecretaris in plaats van een vaste gemeentesecretaris. 'Gelet op het aantreden van een waarnemend burgemeester in oktober jongstleden, heeft de Stuurgroep in december besloten om in plaats van een definitieve vervulling van de functie in te willen zetten op de werving van een tijdelijk gemeentesecretaris/algemeen directeur.'

Volgens de gemeente is dat proces 'in volle gang'. 'Voor de definitieve invulling van de functie wachten wij bij voorkeur tot een nieuwe burgemeester is benoemd, omdat een hechte samenwerking tussen burgemeester en gemeentesecretaris essentieel is voor de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de gemeente. Deze nieuwe burgemeester moet een stem kunnen hebben in de keuze voor een nieuwe gemeentesecretaris. Bij een zorgvuldige procedure hoort dat er eerst gesprekken zijn tussen (een) mogelijke kandidaat/kandidaten en de stuurgroep, het college, het Gemeentelijk Management Team en de betreffende ondernemingsraden. Daarna volgt een collegebesluit en communicatie over dat besluit', aldus wethouder Bruines.

'Enige juiste beslissing'

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zegt: 'Enige juiste beslissing! Niemand in Den Haag zit op deze man te wachten. College gaat op zoek naar tijdelijke gemeentesecretaris. Definitieve hoogste ambtenaar wordt pas benoemd na de komst van een nieuwe burgemeester en dat is ook de juiste volgorde.'

SP-fractievoorzitter Lesley Arp twittert: 'Ingewijden maakten afgelopen weekend bekend dat hij gemeentesecretaris werd. Nu stellen ingewijden dat hij zich weer heeft teruggetrokken. Inhoud collegebrief over de ontstane ophef is vooral uiterst diplomatiek.'

