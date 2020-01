Migratiemuseum wordt pand uitgezet: huur is niet betaald

Daarom is het huurcontract al in augustus vorig jaar door de rechter ontbonden. Toch weigert het museum het pand te verlaten. Voor de gemeente is de maat nu vol. Nog deze maand wordt een deurwaarder ingezet om het gebouw te ontruimen. De huurachterstand wordt teruggevorderd, aldus de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Bovendien zijn de plannen voor de toekomst op dit moment zo slecht onderbouwd dat het museum vooralsnog niet hoeft te rekenen op subsidie van de gemeente.

Het museum kent een turbulente geschiedenis. Toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte begin 2018 bekend dat hij voormalig theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand wilde laten ombouwen tot een Migratiemuseum. Daarvoor had hij ook een miljoen euro over. Het museum moest niet alleen de geschiedenis tonen van de migratie naar Den Haag, maar ook aandacht besteden aan de 'huidige culturele diversiteit van de stad'. Er zouden naast tentoonstellingen ook debatten, manifestaties en filmvoorstellingen komen.

Lang gekoesterde wens

De komst van het museum was een lang gekoesterde wens van Baldewsingh. En hij was bereid om daarvoor ook te betalen. Want naast een miljoen euro voor de verbouwing van het gebouw, zou de gemeente ook nog voor een periode van drie jaar 350.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor de exploitatie.

Twee maanden later bleek echter dat de partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie in Den Haag (Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks) niets zagen in de komst van het museum. Zij schrapten de jaarlijkse bijdrage van 350.000 euro. Baldewsingh was furieus. Tijdens zijn afscheidstoespraak in de gemeenteraad in juni was die woede nog steeds niet verdwenen. 'Dat is een klerestreek', sprak hij toen over de actie van de nieuwe coalitie. '53 procent van de mensen in de stad heeft een migratieachtergrond. Dit is een teken aan de stad: jullie migranten moeten wij niet. Een symbool van verbinding wordt om zeep geholpen.'

Gewoon open

In september 2018 ging het museum ondanks dat er geen structurele subsidie was, toch gewoon open. Dat kon, verklaarde de directeur, omdat de gemeente wel het bedrag voor dat jaar had overgemaakt. 'Of we na dit jaar door kunnen, weet ik niet. Dat wordt moeilijk, laten we daar geen doekjes om winden. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en zullen de laatste maanden van dit jaar laten zien dat we van toegevoegde waarde zijn voor Den Haag', verklaarde hij toen ook.

Maar nu blijkt dat het museum ook de uitgaven die dat jaar zijn gedaan niet op een goede manier kan verantwoorden. Volgens wethouder Van Alphen moet het bestuur van de stichting, zoals gebruikelijk, voldoen aan de voorwaarden die aan het verstrekken van subsidie zijn gesteld.

Meerdere verzoeken

Een van die voorwaarden is een goedkeurende accountantsverklaring. Maar die ontbreekt tot op de dag van vandaag, aldus Van Alphen. 'Ondanks meerdere verzoeken van onze kant.' Op basis van de stukken die het museum wél inleverde, kan slechts een deel van de 350.000 euro worden toegekend. En dat betekent dat de rest van het bedrag nog moet worden teruggevorderd door de gemeente. Hoeveel dat precies is, is niet bekend.

De wethouder ziet de toekomst ook niet al te rooskleurig. Het museum heeft van de gemeente nog de kans gekregen om plannen in te dienen om 'de ontstane financiële situatie het hoofd te bieden'. Van Alphen: 'In de aangeleverde businesscase 2020-2024 troffen we in de begroting voor de komende vier jaar echter geen sluitende dekking en richt men zich voornamelijk op activiteiten die gericht zijn op zalenverhuur. Voor de dekking wordt voor ongeveer 75 procent een beroep gedaan op structurele subsidie van de gemeente. Het college ervaart het plan hierdoor als te subsidieafhankelijk.'

Geen geld

Vandaar dat het museum nu ook geen geld meer krijgt van de gemeente. De wethouder: 'Het college betreurt de ontstane situatie zeer, maar ziet geen andere mogelijkheid dan duidelijkheid en zorgvuldigheid te betrachten.'

Ondanks verschillende pogingen van Omroep West was het museum niet bereikbaar om te reageren op de huidige situatie.