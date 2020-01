Omstreden Hindoeschool zoekt onderdak bij bestuur Lucas Onderwijs

Woensdag houdt de school een besloten voorlichtingsavond voor de ouders. Daarbij zouden volgens de school ook twee vertegenwoordigers van het Lucas Onderwijs aanwezig zijn. Wanneer de ouders vertrouwen hebben in de fusie tekenen Lucas en de hindoeschool een intentieverklaring voor een bestuurlijke overdracht. Per 1 augustus zou de school dan onder de vleugels van Lucas Onderwijs kunnen worden voortgezet.

De Inspectie van het Onderwijs bracht in juli een vernietigend rapport uit over misstanden op de VAHON-school, waarover Omroep West eerder berichtte. De minister van Onderwijs Arie Slob eiste na het Inspectierapport dat de school eigenlijk al voor 1 januari dit jaar onderdak zou zoeken bij een groter schoolbestuur. Het ministerie is volgens een woordvoerder positief over de voorgenomen fusie met Lucas per 1 augustus.

'Hindoe-identiteit blijft behouden'

Uit een peiling op school onder ouders en medewerkers in oktober bleek dat vooral de ouders veel heil zagen in een fusie met Lucas. 'Meerdere respondenten (…) schrijven dat het vertrouwen in het huidige bestuur is afgebrokkeld en benadrukken de voordelen van een nieuw extern bestuur’, aldus het geheime rapport van adviesbureau UniPartners daarover.

Veel medewerkers en ouders maken zich wel zorgen over de eigen hindoe-identiteit van de VAHON-school. Maar die is gewaarborgd, schrijft de school vlak voor de kerst aan de ouders. 'In elk geval blijven we voortbestaan met behoud van onze eigen hindoe-identiteit. Wij zijn bezig om een stevige basis aan onze identiteit te geven door het leerplan en de lesbrieven te actualiseren.'

'Eigenheid' staat bij Lucas voorop

Het regionaal schoolbestuur Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Het is een van de grootste schoolbesturen van Nederland met 4.000 medewerkers en ruim 34.000 leerlingen op straks 78 scholen in Den Haag en omgeving.

