Warme winter doet verbazen: 'Temperaturen die we normaal pas eind maart meten'

Narcissen in volle bloei in Waddinxveen | Foto: Jolanda Bakker

De natuur is ontregeld door het huidige weer. Terwijl de lente op onze kalender nog weken op zich laat wachten, laten de eerste lentebloemen zich al zien. 'We hebben gemiddelde temperaturen die we normaal pas eind maart meten,' vertelt Omroep West weerman Huub Mizee. 'Dan ga je inderdaad zien dat de bloemen eerder bloeien.'

De mailbox van Omroep West met weerfoto's wordt de laatste twee weken overspoeld met talloze foto's van krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en andere bloemen. Afwisselend komen er foto's binnen van pasgeboren lammetjes en een verdwaalde egel die te vroeg uit zijn winterslaap is ontwaakt. Regelmatig staat er in het onderwerp 'zacht weer' om aan te duiden wat de toedracht van dit fenomeen is. De huidige wintertemperaturen zijn liggen aanzienlijk boven het gemiddelde. Het is zelfs een van de warmste winters sinds 1901.

Er is geen sprake van winterweer. Toch zijn we inmiddels op de helft van de meteorologische winter. 'Normaal is dat tot halverwege januari op een dag of negen het geval. Het is heel bijzonder dat we nog geen echt winterweer hebben gehad, en de verwachting is ook dat dat voorlopig niet het geval zal zijn', voorspelt weerman Huub.