Kiki Bertens opent Australian Open tegen Roemeense Begu

Kiki Bertens moet het in de eerste ronde van de Australian Open opnemen tegen Irina-Camelia Begu. De als negende geplaatste Wateringse speelde drie keer eerder tegen de Roemeense nummer 77 van de wereld, en wist slechts een keer te winnen. Arantxa Rus is voor de eerste ronde gekoppeld aan de Poolse Magda Linette.

Begu is geen onbekende voor Bertens, want de twee tennissters speelden al drie keer eerder tegen elkaar. Begu won twee onderlinge ontmoetingen, maar de laatste ontmoeting dateert alweer uit 2017. Die partij werd door Bertens gewonnen. De laatste keer dat Begu van de Wateringse wist te winnen was al weer in 2014.

Bertens zal waarschijnlijk gewoon fit zijn voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. De Wateringse zegde eerder deze week met een lichte achillespeesblessure af voor het toernooi van Adelaide, nadat ze eerder in Brisbane de kwartfinale had gehaald. Vorig jaar kwam Bertens in Melbourne niet verder dan de tweede ronde. De Wateringse ging na een spannend duel onderuit tegen de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.

Arantxa Rus

Voor Aranxta Rus wordt de Australian Open haar eerste optreden in een Grand Slam-toernooi sinds de US Open van 2018. Vorig jaar werd de Monsterse in de kwalificaties van het Australische toernooi uitgeschakeld door landgenote Richel Hogenkamp. Rus speelde nog nooit tegen de 27-jarige Poolse, die op het moment op de 43ste plaats op de wereldranglijst staat.