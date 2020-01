Taakstraf voor tegenstander die voetballer dubbele kaakbreuk sloeg: 'Uren om erover na te denken'

De 19-jarige man die voetballer Thijs Schmidt uit Ammerstol in oktober vorig jaar een dubbele kaakbreuk sloeg, is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De geweldsuitbarsting was tijdens een wedstrijd tussen Ammerstolse SV en VV Moordrecht. Het slachtoffer werd geopereerd en zijn mond moest bij elkaar worden gehouden met elastiekjes.

Schmidt werd op zaterdag 19 oktober belaagd toen een teamgenoot van hem een kopstoot kreeg van de tegenstander. Toen hij tussenbeide probeerde te komen, werd hij zó hard geslagen dat zijn kaak op twee plaatsen brak. Schmidt moest het wekenlang met vloeibaar voedsel doen.

Bestuurslid Erwin den Hartog zegt er voor '110 procent' achter te staan dat er een zaak van is gemaakt. 'Ik denk dat het goed is geweest dat wij een minuut nadat de wedstrijd werd gestaakt, de politie hebben gebeld. Want dit kan écht niet door de beugel', zegt hij. 'En de jongen in kwestie weet nu wel dat dit een strafblad op kan leveren.'

'Heel wat uren'

Wat Den Hartog van de opgelegde straf vindt? 'Het is niet aan mij om te oordelen of het een passende straf is. Maar de dader heeft in ieder geval heel wat uren om erover na te denken wat hij heeft gedaan.'

Slachtoffer Thijs Schmidt wil nu, een paar maanden later, een 'dikke streep' onder de zaak zetten en zegt om die reden verder niet te willen reageren. Hij laat via Den Hartog wél weten dat de dader hem na afloop van de rechtszaak de hand heeft geschud en dat hij dat waardeert.

'Thijs krijgen ze er niet onder'

Ondertussen gaat het weer beter met Schmidt. 'Hij voetbalt weer', zegt het bestuurslid. 'Drie dagen nadat de arts tegen hem zei dat de breuk genezen was, stond hij alweer voorzichtig op het veld. Thijs krijgen ze er niet onder.'

Naast de opgelegde straf staat de veroordeelde tegenstander uit Moordrecht nu onder toezicht van de reclassering, waar hij ook een meldplicht heeft. Verder gaf de rechter hem een proeftijd van twee jaar en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 1881 euro betalen. Eerder liet VV Moordrecht ook al weten dat de voetballer niet meer welkom was bij de club.

