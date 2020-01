Nieuwe coldcasekalender met zes Haagse zaken: 'Help nabestaanden uit hun onzekerheid'

De politie bracht de coldcasekalender voor het eerst in 2017 uit. De eerste editie verscheen alleen in gevangenissen, maar vanwege de hoeveelheid tips werd besloten de kalender voortaan breder te verspreiden. De hoop is dat tips die binnenkomen uiteindelijk naar een oplossing leiden en nabestaanden, die vaak al jaren in onzekerheid zitten, duidelijkheid geven.

'Als je tegen de familie mag vertellen dat er een verdachte is aangehouden in zo'n zaak, dat is mooi, dat is emotioneel', vertelt Leo Simais, de leider van het Haagse coldcaseteam van de politie in het opsporingsprogramma Team West. 'Dat is een van de mooiste dingen die je kunt doen als lid van een coldcaseteam, tegen een familie zeggen: u zit al zo lang te wachten en we hebben nu een verdachte aangehouden en wij gaan proberen en wij denken dat wij u die antwoorden op die vragen kunnen geven.'

Mohamed Baksoellah

De eerste zaak uit de regio komt aan bod in week 2 van de kalender. Op 11 januari 1995 wordt Mohamed Baksoellah gewond gevonden in een portiek aan de Haagse Lunterenstraat. Hij overlijdt een paar dagen later. Drie weken later staat de moord op Louis 'Loek' van Dam erop. De 64-jarige Hagenaar wordt in 1992 doodgeschoten in zijn garage.

Een van de zaken op de coldcasekalender gaat over een babylijkje in Wassenaar | Foto: John van der Tol

In 2009 wordt in Wassenaar een babylijkje ontdekt. Het anonieme kindje krijgt de naam Robin van Clingendael, genoemd naar het park waar het lichaampje gevonden wordt. In week 19 vraagt de politie aandacht voor deze zaak op de kalender. Het team doet een oproep aan mensen die in maart, april of mei 2009 een hoogzwangere vrouw kenden die daarna om een 'onverklaarbare reden geen kindje had'.

Fatiha Hasnaoui

De man van de 21-jarige Fatiha Hasnaoui vindt zijn vrouw op 4 oktober 1993 dood op de bank in haar huis aan de Honselersdijkstraat in Den Haag. Ze is doodgestoken en haar sieraden zijn weg. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie hier achter zit.

Op 15 oktober 1990 wordt Petronella Huijbers dood gevonden in haar huis aan de Korte Vleerstraat in Den Haag. Ze woont daar alleen. De 77-jarige vrouw is vastgebonden en overleden door verstikking. Net als bij de andere moorden looft het Openbaar Ministerie (OM) voor de gouden tip een beloning van 15.000 euro uit. Deze zaak staat in week 41 op de kalender.

Op de kalender staan zes zaken uit de Haagse regio | Beeld: politie

Vijf weken later komt de laatste zaak uit onze regio aan bod: de moord op Edward Moonen. Als hij op 23 november 1990 niet komt opdagen bij de scouting wordt er alarm geslagen. De politie vindt hem de volgende dag dood in zijn huis aan de Atjehstraat.

Tips van afgelopen jaar

De vorige editie van de coldcasekalender leverde flink wat tips op. Zo kreeg het Haagse coldcaseteam meer dan zeventig tips binnen over de verdwijning van Jair Soares in 1995 in Monster. 'Er zijn mensen die ons wijzen op dingen die in 1995 in het Westland gebeurden', vertelt Leo Simais in het opsporingsprogramma Team West. 'Of men wijst ons op verdachte personen of locaties en daar doen we onderzoek naar.'

Over de moord Nel Hanegraaff in Den Haag kwam de politie na al die jaren in contact met mensen waarmee niet was gesproken in het eerste onderzoek. De sporen rond de moord op Jan de Niet in het Haagse Bos worden met de modernste technieken opnieuw bekeken door het Nederlands Forensisch Instituut. De hernieuwde aandacht voor de dood van Cornelia van den Bergen-Groenewold en de verdwijning van Urvin Brandborg leverden nog niet veel nieuwe aanknopingspunten op. Afgelopen dinsdag kwam de moord op de gehandicapte Lieneke Troost uit Oegstgeest aan bod in Team West en Opsporing Verzocht.

Verdachte aangehouden

In een zaak die niet op de kalender stond, maar die wel door het coldcaseteam is onderzocht, werd eind mei een verdachte aangehouden. Het gaat om de moord op de Poolse Iwona Galla in Naaldwijk in 2003. De 46-jarige man uit Maassluis moet zich dit jaar voor de rechter verantwoorden. Hij kon worden aangehouden dankzij een DNA-hit, vertelt Simais. 'Dat betekent dat er op sporen die in 2003 zijn veiliggesteld nieuw onderzoek is gedaan en uit dat onderzoek is een DNA-profiel gekomen. Dat DNA-profiel matchte met de 46-jarige man uit Maassluis.'