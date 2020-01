Tweede vrouw zegt in Sofia verkracht te zijn door 'valiumverkrachter' Johan S.

Er is een tweede aangifte binnengekomen tegen Johan S. in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Dat bevestigt justitie in Sofia. De in Sassenheim geboren S. kreeg in Nederland de bijnaam 'valiumverkrachter' tijdens zijn proces naar aanleiding van gewelddadige verkrachtingen in Nederland. In Bulgarije werd hij eind december opgepakt voor een gewelddadige verkrachting. Nu heeft een tweede vrouw aangifte tegen hem gedaan.

De verkrachting zou op 24 oktober vorig jaar hebben plaatsgevonden. De vrouw zegt dat zij door Johan S. eerst gedrogeerd werd met drank en drugs. Dat zou hij in de nacht van 23 op 24 december ook hebben gedaan bij een 32-jarige vrouw die later zwaargewond op straat werd gevonden. Voor dat laatste misdrijf werd S. 26 december opgepakt. De rechtbank oordeelde dat hij het verdere onderzoek en een mogelijk proces onder huisarrest mocht afwachten. S. zelf ontkent de aantijgingen.

De politie viel woensdag rond 12 uur het appartement van S. binnen. Agenten doorzochten vervolgens zijn woning. Onderstaande video laat volgens Bulgaarse media beelden van de huiszoeking bij Johan S. zien.

Of er bij de huiszoeking iets is meegenomen is nog niet bekend. Justitie in Sofia wil dat S. weer vast komt te zitten, en heeft de rechtbank gevraagd om de maatregel 'huisarrest' op te schorten. De officier van justitie zegt dat hij te gevaarlijk is om vrij rond te lopen. De manier waarop de verkrachtingen plaats zouden hebben gevonden draagt daaraan bij. Dit verzoek wordt nu bekeken door de rechtbank.

'Buren zijn bang'

Een krant in Sofia schrijft dat de bewoners van het appartementencomplex waar Johan S. woont enorm geschrokken zijn van de berichtgeving over de verkrachtingen. Ze zouden bang zijn voor S. en voor wraakacties tegen hem. De huur zou inmiddels zijn opgezegd, en volgens onbevestigde berichten moet S. donderdag zijn vertrokken. Waar hij dan zijn huisarrest moet uitzitten is niet bekend.

De beveiliger van het complex waar Johan S. woont zegt dat S. sinds zijn huisarrest altijd is binnengebleven. Zijn boodschappen werden door anderen gebracht.

Verkrachtingen in Nederland

Johan S. werd in 2007 in Nederland veroordeeld tot tien jaar cel voor een serie gewelddadige verkrachtingen. Hij zou zijn slachtoffers daarbij hebben gedrogeerd. In Gerechtshof achtte het drogeren niet bewezen, en veroordeelde S. in 2010 tot vijf jaar en acht maanden. Na het uitzitten van zijn straf vertrok de geboren Sassenheimer naar het buitenland. Op Malta werd hij ook beschuldigd van een brute verkrachting, maar die zaak heeft hij zelf nooit bijgewoond omdat hij toen vastzat in Spanje, ook op verdenking van verkrachting.