'Akelige puppy-handel grootste probleem bij adopteren buitenlandse hond'

Stichtingen die honden uit het buitenland halen en onderbrengen bij Nederlandse gezinnen zijn het niet eens met de uitspraak van het Haags Dierencentrum dat het halen van honden uit het buitenland een zorgelijke ontwikkeling is. Dat zeggen Marian Buurman van Stichting Animal Life Aid Service en Karen Hartog van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH). Volgens hen is het niet waar dat de Nederlandse asielen al overvol zitten.

'In onze branche gaan een hoop dingen ook niet goed', geeft Buurman meteen toe. 'Maar het Haags Dierencentrum scheert iedereen over één kam. Er zijn heel veel stichtingen die op een verantwoorde manier honden uit het buitenland bij Nederlandse gezinnen plaatsen.' In het programma 'Dennis in de Opvang' op TV West liet bestuurder van het Haags Dierencentrum, Inge Metz, weten niet blij te zijn met de ontwikkeling dat er steeds meer honden uit het buitenland worden gehaald. Dat zou stressvol zijn voor de hond, maar ook zouden de honden ziektes overbrengen en zouden de Nederlandse asiels al overvol zitten. Volgens Metz, die na haar uitspraken zowel veel kritiek als bijval kreeg, is de ontwikkeling 'zorgelijk'.

'Onzin', aldus Buurman. 'Bijna 200.000 mensen zoeken een hond, er is niet voldoende aanbod voor de vraag. Mensen komen bij ons terecht voor een hond uit het buitenland nadat ze in de Nederlandse asiels hebben gekeken.' Volgens Buurman zitten in de Nederlandse asiels vooral veel probleemhonden. 'De lieve honden zijn zo weer weg, wat over blijft zijn honden die niet meer plaatsbaar zijn.'

'Akelige puppy-handel is het probleem'

Ook Karen Hartog, woordvoerder voor de NVGH, vindt dat het verhaal veel genuanceerder ligt. 'Dat die honden ziektes meenemen, is geen argument. Ook mensen en goederen kunnen ziektes uit het buitenland meenemen', vertelt Hartog. Dat het overplaatsen naar Nederland slecht zou zijn voor de hond zelf, weerspreekt Hartog ook. 'Dat beeld is niet onderbouwd. In mijn praktijk voor gedragstherapie komt slechts een klein deel van de honden uit het buitenland en dat terwijl ik met een hondenras werk wat veel uit het buitenland wordt gehaald.'

Wel erkent de gedragstherapeute, net als Buurman, dat er wel problemen zijn met de illegale hondenhandel. 'De Oost-Europese broodfok is daarbij het grootste probleem', aldus Hartog. 'Die akelige puppy-handel vanuit Oost-Europa is puur crimineel', zegt Buurman. Haar stichting Animal Life Aid Service werkt al vijftien jaar samen met vijf asiels in Spanje. 'Bij die asiels gaan we ook geregeld langs en we krijgen betrouwbare informatie van ze. Alle honden die daar vandaan komen, zijn gevaccineerd, gecontroleerd en gecastreerd. Daarnaast kijken wij goed naar waar we een hond plaatsen. We selecteren kritisch door huisbezoeken en helpen met nazorg en deskundig advies. Als je dat allemaal doet als stichting, is er niks aan de hand'.

Complex

'Er zijn goede en slechte stichtingen', zegt de Hartog van de Vereniging voor Gedragstherapeuten voor Honden. 'Natuurlijk zit er kaf onder het koren, het is een complex verhaal, maar je kunt niet zeggen dat het slecht is om honden uit het buitenland te halen.'

Ook bij de Stichting van Buurman zitten er wel eens honden tussen die niet te plaatsen blijken. 'Je hebt altijd wel eens een mismatch, dan proberen we een hond in een ander gezin te plaatsen. Bij sommige honden is het niet meer verantwoord om ze te herplaatsen, bijvoorbeeld als ze kinderen bijten of katten grijpen. Voor die gevallen hebben we een euthanasiebeleid, maar dat gebeurt godzijdank niet vaak.'

Hondenmarktplaats

De vraag blijft hoe je een goede stichting onderscheidt van een malafide stichting. 'Daarvoor hebben de grote organisaties, zoals de Dierenbescherming en Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, in samenwerking met stichtingen toevallig deze week een soort marktplaats voor ingericht', zegt Buurman. Op deze 'hondenmarktplaats' (Fairdog.nl) moet betrouwbaar aanbod aan potentiële kopers worden gekoppeld en staat informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

'De vraag is groot, het aanbod ook. Alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar.' De site moet een middel worden in de strijd tegen onder meer het doorfokken van zieke hondenrassen, maar dus ook om malafide handelaren uit het buitenland te weren.

De bestuurder van het Haags Dierencentrum wilde desgevraagd niet meer reageren.

