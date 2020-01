Holocaustmonument van Daan Roosegaarde onthuld: Elke steen licht op als een ademhaling

Concentratiekamp Auschwitz werd op maandag 27 januari 75 jaar geleden bevrijd. Naar aanleiding daarvan is in aanwezigheid van nabestaanden, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, staatssecretaris Blokhuis van VWS en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het monument van Roosegaarde gepresenteerd.

Als een ademhaling in licht

Het monument bestaat uit zijn 104.000 stenen die in een cirkel zijn neergelegd. Elke steen is geïmpregneerd met fluorescerende pigmenten waardoor de stenen in het ultraviolet oplichten. Om de paar seconden worden de stenen belicht en vervolgens doven ze weer uit, als een ademhaling in licht.

Close up van Holocaustmonument Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde | Foto: Marco de Swart

Roosegaarde ontwierp het monument in opdracht van het Comité 4 en 5 mei. Hij vond het een eer om aan te werken. ‘Het idee ontstond toen ik leerde dat op Joodse graven geen bloemen maar stenen worden gelegd’, vertelde Roosegaarde eerder aan Omroep West.

Te zien in 170 plaatsen

Na de onthulling wordt het monument opgedeeld en zullen de stenen in 170 plaatsen in Nederland te zien zijn. In onze regio onder meer op 22 januari in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Alphen aan den Rijn, Ook is het op 26 januari te zien in Teylingen en Den Haag. In de residentie wordt Levenslicht onthuld in de tuin van de Nieuwe Kerk.